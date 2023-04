Nastolatkę zmuszono do małżeństwa. Wcześniej lekarz sprawdził, czy jest dziewicą

BBC opisuje przypadek młodej kobiety z Walii, która jako osiemnastolatka została zmuszona do małżeństwa i zamieszkania z rodzina męża. Przed ślubem matka zabrała ją do lekarza, by "sprawdził, czy jest czysta". Portal podkreśla, że od ubiegłego roku przeprowadzanie tzw. testów na dziewictwo jest w Wielkiej Brytanii nielegalne.

- Zostałam zmuszona do małżeństwa, gdy miałam 18 lat. Oczekiwano, że będę żyła z rodziną mojego męża. Wiedziałam, że tego nie chcę. Opierałam się do ostatniej chwili, jednak nic to nie zmieniło. Gdybym miała świadomość, że istnieje pomoc, może porozmawiałabym z kimś, kto by mnie zrozumiał - zaznaczyła w rozmowie z BBC kobieta przedstawiana w tekście jako Farah (nie jest to jej prawdziwe imię).

Do przejścia "poniżającego" badania sprawdzającego, czy nadal jest dziewicą, zmusiła ją matka. Jak wyjaśniła Farah, kobieta zabrała ją do "lokalnego lekarza, by sprawdzić, czy jest czysta". - Nie wiedziałam, że była to forma przemocy. Byłam zawstydzona przez to, do czego mnie zmusili. Do dziś noszę ten wstyd w sobie - powiedziała Farah. Kolejnego upokorzenia 18-letnia wówczas dziewczyna doznała w trakcie nocy poślubnej. Wtedy, jak wynika z relacji Farah, zakrwawione prześcieradło zostało pokazane teściowej, by "udowodnić jej, że synowa była dziewicą".

Bohaterka tekstu opublikowanego na łamach portalu BBC wyrwała się już z opisanego środowiska i wyjechała z Walii. Swoją historię zdecydowała się opowiedzieć w rozmowie ze stacją, by pomóc młodym kobietom, które padają ofiarą tego typu przemocy. - W niewielu społecznościach się o tym mówi, ale znam kilka dziewczyn, które przez to przeszły i nie wiedziały, gdzie należy zgłosić się po pomoc - zakończyła Farah.

Testy na dziewictwo przeprowadzane w 20 krajach

Jak podkreśla BBC, w Wielkiej Brytanii przeprowadzanie tzw. testów na dziewictwo lub zmuszanie kogokolwiek do poddania się im od 2022 roku jest niezgodne z prawem. Osoba, której udowodnione zostanie takie działanie, może zostać skazana na karę pozbawienia wolności na okres do pięciu lat. Z informacji przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że przeprowadzanie testów na dziewictwo nadal jest praktykowane w przynajmniej 20 krajach. Takie badanie uznawane jest - zarówno przez WHO, jak i ONZ, za pogwałcenie praw człowieka. Obie organizacje zabiegają o wprowadzenie globalnego zakazu stosowania tej praktyki.

Autor:kgo//am

Źródło: BBC, WHO