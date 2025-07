Nie będzie koncertu "kulturalnego ambasadora Kremla"

Koncert pod batutą Walerija Giergiewa w Palmyrze w Syrii (6.05.2016 r.) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Giergijew miał dać koncert w rejonie Neapolu, na południu Włoch.

Dyrygent jest postrzegany jako człowiek związany z Władimirem Putinem.

Przeciwko koncertowi protestowała między innymi Julia Nawalna, wdowa po przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksieju Nawalnym.

Organizatorzy odwołali w poniedziałek koncert z udziałem Giergijewa. Rosyjski dyrygent powiązany z Kremlem miał dać koncert w Pałacu Królewskim w Casercie w rejonie leżącego na południu Włoch Neapolu.

W rozmowie z dziennikarzami Vincenzo De Luca, prezydent regionu Kampania obejmującego Neapol i Casertę, bronił zaproszenia Giergijewa, argumentując, że chodzi o "utrzymanie otwartych kanałów komunikacji nawet z tymi, którzy myślą inaczej". Twierdził też, że stosowanie "logiki wykluczenia" nie pomaga sprawie pokoju.

Zaproszenie Giergijewa do dyrygowania koncertem muzyki klasycznej było krytykowane przez europejskich parlamentarzystów, postacie rosyjskiej opozycji oraz działaczy ruchów praw człowieka.

Dyrygent uważany jest za osobę bliską rosyjskiemu przywódcy Władimirowi Putinowi. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę włoska La Scala była pierwszą zachodnioeuropejską sceną, która zerwała z nim kontrakt, bowiem w lutym 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę Giergijew, mimo próśb burmistrza Mediolanu, nie potępił wojny. Także Filharmonia Monachijska i Carnegie Hall w Nowym Jorku zerwały wszelkie kontakty z dyrygentem.

W 2023 roku Giergijew po tym, jak stał się osobą niepożądaną na większości zachodnich sal koncertowych, został mianowany dyrektorem Teatru Bolszoj w Moskwie.

Apel Julii Nawalnej

W ubiegłym tygodniu o odwołanie koncertu Giergijewa zaapelowała do włoskich władz Julia Nawalna, wdowa po zmarłym w 2024 roku w łagrze przywódcy opozycji rosyjskiej Aleksieju Nawalnym.

W opublikowanym na łamach prasy apelu Nawalna nazwała dyrygenta "wspólnikiem (przywódcy Rosji Władimira) Putina" i "ambasadorem kulturalnym Kremla". Za szokujący uznała fakt, iż trzy lata po wybuchu wojny na Ukrainie Włochy akceptują obecność Giergijewa na organizowanych w tym kraju wydarzeniach kulturalnych.

W zeszłym tygodniu Fundacja Walki z Korupcją, której założycielem był Nawalny, zwróciła się z oficjalnym wnioskiem do włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych o odmowę wjazdu dla Giergijewa. Zaapelowała również do ministerstwa kultury we Włoszech i zarządu pałacu w Casercie o odwołanie koncertu.

