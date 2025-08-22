Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Na Kurylach brakuje benzyny. Wprowadzono limity na stacjach

Stacja paliwowa na zaanektowanym Krymie
Na zaanektowanym Krymie brakuje benzyny
Źródło: Reuters
Wyspy Kurylskie są kolejnym regionem w Rosji, gdzie zaczyna brakować benzyny - poinformowały rosyjskie media. Podały, że w tym miesiącu cztery krajowe rafinerie wstrzymały produkcję z powodu ataków dronów ukraińskich.
Kluczowe fakty:
  • Rosyjskie media informują, że benzyny brakuje na Wyspach Kurylskich, zaanektowanym Krymie, w Kraju Zabajkalskim i Kraju Nadmorskim.
  • Powodem problemów są systematyczne ataki dronów ukraińskich na rosyjskie rafinerie i bazy paliw.
  • Według prognoz analityków niezależnego moskiewskiego Centrum Carnegie, sytuacja na rynku paliw w Rosji będzie się pogarszać.

Na stacjach benzynowych na Wyspach Kurylskich (część obwodu sachalińskiego) wprowadzono limity: kierowcy mogą zatankować do baku jedynie 10 litrów paliwa dziennie.

Władze regionu poinformowały, że limity wprowadzono z powodu braku paliwa. Podały też, że oczekują na przybycie statku "Anatolij Iwanow", który ma dostarczyć na Wyspy Kurylskie blisko 40 ton benzyny.

Rosjanie kupują benzynę na kartki. Przez ukraińskie ataki na rafinerie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie kupują benzynę na kartki. Przez ukraińskie ataki na rafinerie

Wcześniej niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times napisał, że benzyny brakuje także na zaanektowanym Krymie. "Na stacjach paliwowych jest ona sprzedawana tylko przedsiębiorstwom i organizacjom, na podstawie tak zwanych kuponów" - podał Moscow Times, powołując się na doniesienia niezależnego kanału na Telegramie "Krymski Wiatr".

Wielokilometrowe kolejki

Ograniczenia w sprzedaży benzyny zostały także wprowadzone w Kraju Zabajkalskim i w Kraju Nadmorskim.

"W ostatnich dniach na stacjach benzynowych w Kraju Nadmorskim zauważono wielokilometrowe kolejki chętnych do zatankowania samochodów. Kierowcy czekają na to godzinami" - podała wysokonakładowa, propagandowa gazeta "Komsomolskaja Prawda".

Eksplozje w Rosji. Ewakuacja mieszkańców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Eksplozje w Rosji. Ewakuacja mieszkańców

Rosyjskie kanały na Telegramie relacjonowały, że kierowcy w Kraju Nadmorskim przyjeżdżają na stacje benzynowe już po północy i stoją w kolejce niemal do rana.

Władze Kraju Nadmorskiego tłumaczyły w komunikatach, że niedobór paliwa spowodował "zwiększony popyt przez turystów, którzy przyjechali na wakacje nad morzem".

Nowa taktyka strony ukraińskiej

Od początku sierpnia tego roku z powodu ataków dronów ukraińskich co najmniej cztery rafinerie w Rosji wstrzymały produkcję - poinformowało w sprawozdaniu niezależne moskiewskie Centrum Carnegie (działa poza granicami Rosji). Ośrodek prognozuje, że sytuacja na rosyjskim rynku paliwowym będzie się pogarszać.

"W 2024 roku rynek paliw w Rosji pozostawał stosunkowo stabilny, choć to wtedy rozpoczęły się ataki dronów ukraińskich na rafinerie. Wówczas były one liczne, ale rozproszone, a szkody były eliminowane w ciągu kilku dni. Nowa fala ataków, która rozpoczęła się na początku sierpnia tego roku ma inny charakter. Najwyraźniej Ukraina dysponuje znacznie większym arsenałem dronów i jest w stanie przeprowadzać regularne masowe uderzenia, przeciążające system obrony powietrznej Rosji" - ocenili analitycy Centrum Carnegie.

Podkreślili, że obecna taktyka strony ukraińskiej polega na przeprowadzaniu masowych ataków na rosyjskie rafinerie, aby zadać im maksymalne szkody - włącznie z wyłączeniem z eksploatacji, nie tylko, by zmniejszyć moce produkcyjne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęRosyjska aneksja KrymuWojna w UkrainiePaliwo
Czytaj także:
Stanisław Koziej
"Najwyższa pora, aby minister Błaszczak przeprosił"
Polska
imageTitle
Polki po testach płci przed mistrzostwami świata. Jednoznaczne wyniki
EUROSPORT
Policja szuka sprawcy, który włamał się do skrzynek w kościele
Z kościoła zniknęły pieniądze. Szukają tego mężczyzny
WARSZAWA
pap_20250814_06D
Akt oskarżenia w sprawie ujawnienia planu obronnego. "Niech to będzie przestroga"
Polska
shutterstock_2581104277
Rząd likwiduje najstarszy podatek w tym kraju
BIZNES
Strefa Gazy
ONZ po raz pierwszy ogłosiła, że w Strefie Gazy panuje głód
Świat
Uran na zdjęciu wykonanym przez sondę Voyager 2
Odkrycie w pobliżu Urana. NASA informuje
METEO
Poszukiwany Alan Bartczak
Porwanie 26-latka. Dwie osoby w areszcie, list gończy za trzecią
Poznań
GettyImages-2229395632
Kupowali zestawy, wyrzucali jedzenie. Sieć przeprasza za akcję promocyjną
BIZNES
Mark Rutte
Szef NATO: jesteśmy w kontakcie z Polską w sprawie incydentu z dronem
Świat
Fajerwerki doprowadziły do pożaru
Fajerwerki i pożar w lesie
Opole
Poczekalnia w szpitalu w Petersburgu
Zmiany w kardiologii. Nie każdy z chorym sercem dostanie skierowanie do specjalisty?
Zuzanna Kuffel
Kotka spędziła kilka dni w Chorwacji
Ukryła się w zderzaku auta. Tak Blue pojechała z Olkusza nad Adriatyk
Kraków
imageTitle
Burza po kuriozalnym losowaniu. To nagranie trzeba zobaczyć
EUROSPORT
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace na drogach w czterech dzielnicach
WARSZAWA
Siergiej Ławrow
Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie
Świat
Mężczyzna został aresztowany
Na schodach leżała zakrwawiona kobieta. Jej partner uciekł
Katowice
imageTitle
Nie stawił się do wojska na czas. Grozi mu kara do 85 tysięcy euro
EUROSPORT
Iga Świątek wróciła do wielkiej formy
Pytania o Świątek przed US Open. "To on robi najlepszą robotę w jej teamie"
Michał Rożniatowski
Wyciek z jadącej betoniarki
Wyciek z jadącej betoniarki. Nagranie
Olsztyn
shutterstock_1789026455
"Uzależniające jak ruletka". Eksperci ostrzegają przed kryptowalutami
BIZNES
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
WARSZAWA
Puste butelki po alkoholu
Ekspert: "Wyższa akcyza to niższa śmiertelność"
Zdrowie
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Mieszkał na klatce schodowej. Osłabiony, niedożywiony, odmawiał pomocy
WARSZAWA
Pożar budynku straży pożarnej w Toruniu
Pożar w centrum miasta. Płonie budynek straży pożarnej
Kujawsko-Pomorskie
Niedźwiedź za ladą
Niedźwiedź włamał się do lodziarni. Te lody smakowały mu najbardziej
METEO
imageTitle
Radość i niedosyt. Trener Rakowa z mieszanymi uczuciami
EUROSPORT
rosja-0085
Atak na rosyjski rurociąg. Ukraińcy chwalą się nagraniem
Świat
Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej
Wypadek w Hucie Katowice. Są ranni
Katowice
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP ostrzega przed ogromną stratą. Wszystko przez złotego
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica