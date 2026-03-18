Zatrzymano lidera potężnego gangu. W tle zabójstwo kandydata na prezydenta

Jak podał Reuters, powołując się na meksykańskie i ekwadorskie władze, do zatrzymania doszło na międzynarodowym lotnisku w mieście Meksyk.
Minister bezpieczeństwa Meksyku Omar Garcia Harfuch przekazał we wpisie w serwisie X, że podejrzany, znany pod pseudonimem Lobo Menor (hiszp. "mniejszy wilk"), był poszukiwany przez Interpol na podstawie czerwonego listu gończego i jest powiązany z handlem narkotykami, wymuszeniami i zabójstwami.
Z kolei minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg przekazał, że mężczyzna nazywa się Angel Esteban Aguilar Morales i jest poszukiwany w związku z zabójstwem ekwadorskiego kandydata na prezydenta, Fernando Villavicencio, w 2023 roku.
"Udało mu się zdobyć fałszywe dokumenty poświadczające kolumbijskie obywatelstwo i planował uciec do Meksyku" - dodał minister we wpisie w mediach społecznościowych.
Przestępstwa narkotykowe w Ekwadorze
Ekwador w niedzielę rozpoczął dwutygodniową operację przeciwko gangom narkotykowym, podjętą przy wsparciu USA - podało CBS News. Zapowiadając te działania w ostatni wtorek, ekwadorski minister spraw wewnętrznych John Reimberg mówił o "bardzo silnej ofensywie" na terenach najmocniej dotkniętych przemocą gangów narkotykowych.
Amerykańska stacja podała również, że położenie Ekwadoru sprawia, że około 70 proc. narkotyków produkowanych w Kolumbii i Peru, które są największymi producentami kokainy na świecie, transportowanych jest przez ten kraj.
Ekwador jest członkiem liczącej 17 państw antynarkotykowej koalicji, zainaugurowanej przez Donalda Trumpa na początku miesiąca, przypomina stacja. Prezydent Ekwadoru w ostatnich dwóch latach wytoczył "wojnę z gangami", jednak wskaźniki przestępczości w kraju, w tym morderstw czy zaginięć, nie spadły znacząco.
Źródło: Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Omar H Garcia Harfuch/X