Zatrzymano lidera potężnego gangu. W tle zabójstwo kandydata na prezydenta

W Meksyku zatrzymano lidera ekwadorskiego gangu Los Lobos Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podał Reuters, powołując się na meksykańskie i ekwadorskie władze, do zatrzymania doszło na międzynarodowym lotnisku w mieście Meksyk.

Minister bezpieczeństwa Meksyku Omar Garcia Harfuch przekazał we wpisie w serwisie X, że podejrzany, znany pod pseudonimem Lobo Menor (hiszp. "mniejszy wilk"), był poszukiwany przez Interpol na podstawie czerwonego listu gończego i jest powiązany z handlem narkotykami, wymuszeniami i zabójstwami.

Lobo Menor - zatrzymany lider gangu Los Lobos Źródło: Omar H Garcia Harfuch/X

Z kolei minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg przekazał, że mężczyzna nazywa się Angel Esteban Aguilar Morales i jest poszukiwany w związku z zabójstwem ekwadorskiego kandydata na prezydenta, Fernando Villavicencio, w 2023 roku.

"Udało mu się zdobyć fałszywe dokumenty poświadczające kolumbijskie obywatelstwo i planował uciec do Meksyku" - dodał minister we wpisie w mediach społecznościowych.

ALIAS “LOBO MENOR” CABECILLA DE LOS LOBOS, DETENIDO EN MÉXICO.



Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, cabecilla del grupo criminal “Los Lobos”, tiene orden de captura por estar procesado en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, consiguió papeles falsos con… — John Reimberg (@JohnReimberg) March 18, 2026 Rozwiń

Przestępstwa narkotykowe w Ekwadorze

Ekwador w niedzielę rozpoczął dwutygodniową operację przeciwko gangom narkotykowym, podjętą przy wsparciu USA - podało CBS News. Zapowiadając te działania w ostatni wtorek, ekwadorski minister spraw wewnętrznych John Reimberg mówił o "bardzo silnej ofensywie" na terenach najmocniej dotkniętych przemocą gangów narkotykowych.

Amerykańska stacja podała również, że położenie Ekwadoru sprawia, że około 70 proc. narkotyków produkowanych w Kolumbii i Peru, które są największymi producentami kokainy na świecie, transportowanych jest przez ten kraj.

Ekwador jest członkiem liczącej 17 państw antynarkotykowej koalicji, zainaugurowanej przez Donalda Trumpa na początku miesiąca, przypomina stacja. Prezydent Ekwadoru w ostatnich dwóch latach wytoczył "wojnę z gangami", jednak wskaźniki przestępczości w kraju, w tym morderstw czy zaginięć, nie spadły znacząco.

OGLĄDAJ: TVN24 HD