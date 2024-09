W centrum Berlina ma stanąć "trwały i widoczny znak upamiętniający cierpienia Polaków"

W oczekiwaniu na dyskusje w parlamencie

Bundestag podjął w 2020 r. decyzję o utworzeniu w centrum Berlina miejsca pamięci i spotkań. W czerwcu tego roku projekt - nazywany obecnie Polsko-Niemieckim Domem - przyjął rząd RFN. Przed przystąpieniem do realizacji konieczna jest ponowna dyskusja w niemieckim parlamencie, co ma nastąpić w tym roku lub na początku 2025 r.

- Historia naszych krajów, Polski i Niemiec , jest ze sobą mocno spleciona. W bezdennym cierpieniu i niepojętych zbrodniach popełnionych przez Niemców na Polkach i Polakach. W walce o wolność i samostanowienie. A dziś Niemcy i Polska wspólnie zabiegają o bezpieczeństwo Europy i Ukrainy – mówiła Baerbock, która należy do partii Zieloni.

- Nasza solidarność nie jest prezentem, lecz wyrazem szacunku za to, co inni dla nas zrobili. Dlatego potrzebna jest pamięć, właśnie tutaj w Berlinie, skąd niemieckie zbrodnie II wojny światowej wzięły swój początek – kontynuowała ministra.

Jak dodała, Niemcy powinni być bardziej świadomi wydarzeń, które dla Polaków są do dziś tak bolesne. Baerbock przyznała, że wiedza o 1 września 1939 roku i jego skutkach nie jest w niemieckim społeczeństwie zadowalająca.

"Tylko uczciwość wobec nas samych może umocnić relacje z Polską"

Ministra stanu ds. kultury i mediów Claudia Roth podkreśliła, że planowany Polsko-Niemiecki Dom będzie "widocznym znakiem pojednania i uznania polskich cierpień". - Jesteśmy winni Polakom pamięć. Jesteśmy im także winni zmierzenie się z naszą wspólną historią. Tylko uczciwość wobec nas samych może umocnić relacje z Polską i pogłębić pojednanie – dodała. - Musimy stale tłumaczyć, co stało się w Polsce pomiędzy 1939 a 1945 rokiem. Jest to konieczne, ponieważ skutki niemieckiej wojny na wyniszczenie odczuwalne są do dziś – zaznaczyła Roth. - Bądźmy czujni – cytowała Mariana Turskiego.