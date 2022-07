Orban: Unia Europejska powinna stanąć nie po stronie Ukrainy czy Rosji, lecz "między nimi"

Szef węgierskiego rządu Viktor Orban oświadczył, że to, co teraz robi Europa, "skutkuje przedłużeniem wojny" w Ukrainie, a Unia Europejska powinna stanąć nie po stronie Ukrainy czy Rosji, lecz "między nimi".

Orban w wystąpieniu do uczestników uniwersytetu letniego i obozu dla młodzieży węgierskiej w Baile Tusnad w Rumunii , które transmitowała na żywo węgierska telewizja, powiedział, że celem nowej strategii Unii Europejskiej powinien być pokój, a nie wygranie wojny przez Kijów.

Jak stwierdził szef węgierskiego rządu, wojna wybuchła, bo Rosja chce od Zachodu gwarancji bezpieczeństwa. Jego zdaniem, Rosjanie "mówią starym językiem", ale "to nie znaczy, że to, co mówią, nie ma sensu, a mówią, że będą się posuwać naprzód, dopóki Ukraińcy są w stanie dosięgnąć swą bronią rosyjskie terytorium".