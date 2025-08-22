Orban napisał do Trumpa w sprawie ukraińskich ataków

Ukraina zaatakowała dronami stację pompowania ropy "Uniecza" rurociągu Przyjaźń Źródło: Reuters/@MAGYARBIRDS via YouTube

W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały ropociąg Przyjaźń, przerywając dostawy surowca. Ataki zostały skrytykowane przez władze w Budapeszcie, które określiły je jako próbę wciągnięcia Węgier w wojnę.

"Ropociąg zaopatruje Węgry i Słowację, dwa kraje, które nie mają innej możliwości importu ropy naftowej. Węgry wspierają Ukrainę benzyną i elektrycznością, a w odpowiedzi na to oni bombardują infrastrukturę, która nas zaopatruje. To bardzo nieprzyjacielski gest! Życzę prezydentowi Trumpowi sukcesów w jego dążeniu do zawarcia pokoju" - napisał w liście do Trumpa Orban.

Amerykański prezydent odpowiedział: "Viktorze, nie podoba mi się to, co słyszę - jestem z tego powodu bardzo zły". "Powiedz Słowacji, że jesteś moim wielkim przyjacielem" - dodał.

List Orbana i odpowiedź Trumpa opublikowały węgierskie media.

Viktor Orban i Donald Trump Źródło: Zoltan Fischer/PAP/EPA

Ropa na Węgry i Słowację przesyłana rurociągiem Przyjaźń

W przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej, Słowacja i Węgry utrzymują zależność od rosyjskiej energii. Większość kupowanej przez te państwa ropy jest importowana właśnie rurociągiem Przyjaźń.

