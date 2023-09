Potężna eksplozja w pobliżu lotniska w stolicy Uzbekistanu

W magazynie w pobliżu lotniska w Taszkencie, stolicy Uzbekistanu, doszło w nocy do potężnej eksplozji, w której jedna osoba zginęła, a 162 zostały ranne. Prezydent zlecił przeprowadzenie dochodzenia w sprawie przyczyn wybuchu. Według resortu spraw wewnętrznych doszło do uderzenia pioruna. Lokalna filia Radia Swoboda informowała natomiast, że na miejscu mogło dojść do pożaru baterii do samochodów elektrycznych.