Świat Foteliki samochodowe winne spadkowi urodzeń? "Kuriozalne" Oprac. Ewa Żebrowska |

Stephen Miller: żyjemy w świecie, którym rządzi siła Źródło wideo: CNN/"Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: FRANCIS CHUNG /PAP/EPA

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Katie Miller przyciąga uwagę mediów, odkąd jej mąż Stephen Miller kilka dni temu został szefem personelu Białego Domu. To jedno z najważniejszych stanowisk w administracji Donalda Trumpa. Teraz była doradczyni w Departamencie Efektywności Rządowej (DOGE), a prywatnie matka czwórki dzieci, skrytykowała przepisy o bezpieczeństwie dzieci w samochodach. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

"Najszybszym sposobem na obniżenie wskaźnika urodzeń jest wprowadzanie wymogu stosowania coraz większej liczby fotelików samochodowych" - napisała na platformie X. Według opublikowanego w 2026 roku raportu amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wskaźnik dzietności w USA spadł do rekordowo niskiego poziomu. Wynika z niego, że w 2025 roku w USA urodziło się 3,6 mln dzieci. Współczynnik ten był o jeden procent niższy niż rok wcześniej i niemal 20 procent niższy niż dwie dekady temu.

Miller wyraziła pogląd, że to właśnie foteliki czynią macierzyństwo "znacznie bardziej skomplikowanym i trudnym, począwszy od kwestii szerokości pojazdu i punktów mocowania, aż po samą podróż z dziećmi".

Podkreśliła, że "nie jest odosobniona w swojej opinii". Według portalu "Daily Beast" jej powiązanie uciążliwości korzystania z fotelików samochodowych ze spadkiem dzietności "jest kuriozalne". Pod jej wpisem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. "Nie będę miała dzieci, bo denerwują mnie te nieszczęsne foteliki - tak nie powiedziała nigdy żadna matka" - napisała jedna z użytkowniczek. "Jeśli przerastają cię foteliki samochodowe, to może macierzyństwo nie jest dla ciebie" - komentuje inna

The fastest way to kill the birth rate is mandating more car seats.



Car seats make motherhood significantly more complicated and difficult, from vehicle width and anchors to traveling with them.



I’m not alone in saying that a limiting factor on the number of children we have is… https://t.co/Xu07HZcl46 — Katie Miller (@KatieMiller) November 26, 2026 Rozwiń

Katie i Stephen Miller mają czworo dzieci.

Co się zmieni w 2027 roku

Obecnie w USA dzieci poniżej drugiego roku życia muszą podróżować w foteliku ustawionym tyłem do kierunku jazdy. Te poniżej ósmego roku życia muszą korzystać z fotelików i zajmować tylne fotele. Co się zmieni w 2027 roku?

Nowe prawo stanowe, które będzie obowiązywało w Kalifornii zakłada, że dzieci i młodzież między 8. a 16. rokiem życia będą musiały spełnić kryteria "testu pięciu kroków", który zezwoli na korzystanie wyłącznie z pasów bezpieczeństwa bez specjalnego siedziska, czyli tzw. podstawki. Jakie konkretnie są to wymagania?

Zgodnie z wytycznymi plecy dziecka muszą płasko dotykać siedzenia, kolana zginać się swobodnie, pas barkowy musi przebiegać przez środek klatki i ramię nie dotykając szyi, a biodrowy przylegać do ud, dziecko ma też być w stanie utrzymać taką pozycję przez cały czas trwania podróży.

Jeśli nie spełni tych wymogów - będzie musiało być przewożone w foteliku lub na specjalnym podwyższeniu nawet do 16. roku życia. Za brak dostosowania się do tych przepisów grozi mandat w wysokości 500 dolarów, czyli o równowartości dwóch tysięcy złotych.

red. AZ