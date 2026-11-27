Foteliki samochodowe winne spadkowi urodzeń? "Kuriozalne"
Katie Miller przyciąga uwagę mediów, odkąd jej mąż Stephen Miller kilka dni temu został szefem personelu Białego Domu. To jedno z najważniejszych stanowisk w administracji Donalda Trumpa. Teraz była doradczyni w Departamencie Efektywności Rządowej (DOGE), a prywatnie matka czwórki dzieci, skrytykowała przepisy o bezpieczeństwie dzieci w samochodach. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
"Najszybszym sposobem na obniżenie wskaźnika urodzeń jest wprowadzanie wymogu stosowania coraz większej liczby fotelików samochodowych" - napisała na platformie X. Według opublikowanego w 2026 roku raportu amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wskaźnik dzietności w USA spadł do rekordowo niskiego poziomu. Wynika z niego, że w 2025 roku w USA urodziło się 3,6 mln dzieci. Współczynnik ten był o jeden procent niższy niż rok wcześniej i niemal 20 procent niższy niż dwie dekady temu.
Miller wyraziła pogląd, że to właśnie foteliki czynią macierzyństwo "znacznie bardziej skomplikowanym i trudnym, począwszy od kwestii szerokości pojazdu i punktów mocowania, aż po samą podróż z dziećmi".
Podkreśliła, że "nie jest odosobniona w swojej opinii". Według portalu "Daily Beast" jej powiązanie uciążliwości korzystania z fotelików samochodowych ze spadkiem dzietności "jest kuriozalne". Pod jej wpisem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. "Nie będę miała dzieci, bo denerwują mnie te nieszczęsne foteliki - tak nie powiedziała nigdy żadna matka" - napisała jedna z użytkowniczek. "Jeśli przerastają cię foteliki samochodowe, to może macierzyństwo nie jest dla ciebie" - komentuje inna
Katie i Stephen Miller mają czworo dzieci.
Co się zmieni w 2027 roku
Obecnie w USA dzieci poniżej drugiego roku życia muszą podróżować w foteliku ustawionym tyłem do kierunku jazdy. Te poniżej ósmego roku życia muszą korzystać z fotelików i zajmować tylne fotele. Co się zmieni w 2027 roku?
Nowe prawo stanowe, które będzie obowiązywało w Kalifornii zakłada, że dzieci i młodzież między 8. a 16. rokiem życia będą musiały spełnić kryteria "testu pięciu kroków", który zezwoli na korzystanie wyłącznie z pasów bezpieczeństwa bez specjalnego siedziska, czyli tzw. podstawki. Jakie konkretnie są to wymagania?
Zgodnie z wytycznymi plecy dziecka muszą płasko dotykać siedzenia, kolana zginać się swobodnie, pas barkowy musi przebiegać przez środek klatki i ramię nie dotykając szyi, a biodrowy przylegać do ud, dziecko ma też być w stanie utrzymać taką pozycję przez cały czas trwania podróży.
Jeśli nie spełni tych wymogów - będzie musiało być przewożone w foteliku lub na specjalnym podwyższeniu nawet do 16. roku życia. Za brak dostosowania się do tych przepisów grozi mandat w wysokości 500 dolarów, czyli o równowartości dwóch tysięcy złotych.
red. AZ