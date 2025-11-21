Zmiany w klasyfikacji swastyki? "Nie zasługujemy na zaufanie narodu"

Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowe przepisy, które mają wejść w życie 15 grudnia, również łagodzą klasyfikację symbolu stryczka i flagi Konfederacji, choć eksponowanie tej drugiej pozostaje zakazane - wynika z dokumentów, na które powołuje się "Washington Post".

Straż Przybrzeżna podlega pod resort bezpieczeństwa krajowego, lecz - jak zaznaczył dziennik - zmienia zasady, by dostosować je do nowych regulacji administracji Trumpa dotyczących tzw. fali i nękania w armii amerykańskiej.

Straż przybrzeżna USA Źródło: X/USCG

We wrześniu szef Pentagonu Pete Hegseth zlecił przegląd i modernizację tych przepisów, nazywając obowiązujące standardy wojskowe "zbyt szerokimi" i twierdząc, że zagrażają one gotowości bojowej wojsk amerykańskich.

Straż Przybrzeżna i departament bezpieczeństwa zaprzeczają

Portal Hill opublikował stanowisko Straży Przybrzeżnej, która nazwała doniesienia waszyngtońskiego dziennika fałszywymi. "Twierdzenie, że amerykańska straż przybrzeżna nie będzie uznawać swastyk, stryczków i innych ekstremistycznych obrazów za zakazane symbole, są kategorycznie fałszywe. Symbole te były i pozostają zakazane w straży przybrzeżnej zgodnie z procedurą" - oznajmił adm. Kevin Lunday p.o. komendanta straży przybrzeżnej.

“The claims that the U.S. Coast Guard will no longer classify swastikas, nooses or other extremist imagery as prohibited symbols are categorically false. These symbols have been and remain prohibited in the Coast Guard per policy. Any display, use or promotion of such symbols, as… — U.S. Coast Guard (@USCG) November 20, 2025 Rozwiń Źródło: X

Rzeczniczka departamentu bezpieczeństwa krajowego Tricia McLaughlin napisała z kolei w serwisie X, że "Washington Post powinien się wstydzić, że opublikował te fałszywe bzdury".

This is an absolute ludicrous lie and unequivocally false.



The @washingtonpost should be embarrassed it published this fake crap. https://t.co/DW94wjexEx — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) November 20, 2025 Rozwiń Źródło: X

Gazeta "Washington Post" zaznaczyła, że zmiany w klasyfikacji swastyki wpisują się w działania straży przybrzeżnej, mające na celu usunięcie z jej przepisów zapisu o incydentach na tle nienawiści.

"Zachowania, które wcześniej były traktowane jako potencjalny incydent z nienawiści, w tym te, które wiążą się z symbolami powszechnie utożsamianymi z uciskiem lub nienawiścią, są traktowane jako zgłoszenie dotyczące nękania" - tłumaczy straż przybrzeżna w nowych regulacjach.

- Nie zasługujemy na zaufanie narodu, jeśli nie jesteśmy pewni, jak kontrowersyjne mogą być swastyki - powiedział gazecie przedstawiciel straży przybrzeżnej, prosząc o zachowanie anonimowości.

- W czasach, gdy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie rośnie antysemityzm, złagodzenie polityki mającej na celu zwalczanie przestępstw z nienawiści nie tylko wysyła zły sygnał mężczyznom i kobietom z naszej straży przybrzeżnej, ale także naraża ich bezpieczeństwo - uważa senatorka Demokratów Jacky Rosen. Wezwała administrację do cofnięcia tych zmian, zanim wejdą w życie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD