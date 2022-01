Zawalił się most w Pittsburghu. Na kilka godzin przed wizytą prezydenta Joe Bidena

W Pittsburghu zawalił się pięćdziesięcioletni, dwupasmowy most pokryty grubą warstwą śniegu. Stało się to na kilka godzin przed wizytą Joe Bidena w stanie Pensylwania. Jednym z tematów spotkania z udziałem prezydenta USA miała być infrastruktura.

Do wypadku w Pittsburghu doszło około godziny 7 czasu lokalnego (godzina 13 w Polsce). Po tym, jak runęło pokryte śniegiem przęsło, ratownicy opuścili się na głębokość około 50 metrów, by za pomocą lin wydobyć ludzi, którzy spadli podczas katastrofy - poinformował szef miejscowej straży pożarnej Darryl Jones. Dziesięć osób zostało lekko rannych, z czego cztery odwieziono do szpitala.