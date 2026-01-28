Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sprawa Alexa Prettiego. Funkcjonariusze odsunięci od służby

Agenci federalni USA obok Alexa Prettiego
Alex Pretti popychany przez funkcjonariuszy federalnych
Źródło: Reuters
Po tragicznej śmierci Alexa Prettiego w Minnesocie, funkcjonariusze biorący udział w interwencji zostali skierowani na przymusowe urlopy - ustaliła stacja CNN w rozmowie z wysokim rangą urzędnikiem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Agenci federalni zastrzelili w sobotę w Minneapolis 37-letniego Alexa Prettiego, uczestnika protestu przeciwko działaniom służb imigracyjnych. Według wyjaśnień straży granicznej mężczyzna został postrzelony, aby zapobiec zagrożeniu dla życia innych funkcjonariuszy, jednak na dostępnych nagraniach z miejsca zdarzenia nie widać, by Pretti zamierzał do kogokolwiek strzelać.

Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
Dowiedz się więcej:

Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa

W środę wysoki rangą urzędnik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził stacji CNN, że funkcjonariusze którzy brali udział w śmiertelnym postrzeleniu Alexa Prettiego w Minnesocie zostali wysłani na przymusowe urlopy.

Zgodnie ze standardowym protokołem, agenci biorący udział w incydentach z użyciem broni palnej są odsuwani od obowiązków na czas trwania wewnętrznych dochodzeń. Gregory Bovino, jeden z najwyższych rangą urzędników Straży Granicznej, w rozmowie z dziennikarką CNN Daną Bash przyznał na początku tego tygodnia, że taki krok był spodziewany.

OGLĄDAJ: Wydanie z 26.01.2026
pc

Wydanie z 26.01.2026

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/akw

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpStrzelanina
Czytaj także:
Kontrowersje po wynikach konkursu
Palił papierosa w szpitalu, ratowniczkę uderzył butelką
WARSZAWA
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Jak walczyć z patoschroniskami? Cztery wnioski po "Debacie TVN24+"
Polska
Karol Nawrocki
Senatorowie za wdrożeniem unijnej dyrektywy. Czas na ruch Nawrockiego
BIZNES
imageTitle
Skromna, symboliczna reprezentacja Rosji i Białorusi w Mediolanie
EUROSPORT
Jacek Jaśkowiak i Mariusz Wiśniewski
Nie jest już wiceprezydentem, znika z rad nadzorczych dwóch spółek
Poznań
Zbigniew Prus
Zmiana na szczycie PKP Cargo
BIZNES
Burza Chandra doprowadziła do powodzi w mieście Enniscorthy w Irlandii
Poziom wody wciąż się podnosi. Władze zarządziły ewakuację
METEO
Elon Musk w Davos
Musk odpowiada Sikorskiemu: śliniący się imbecyl
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Kłócili się, 14-latek sięgnął po nóż i ranił matkę
Poznań
telefon szpieg hacker
Ponad dwie godziny rozmawiał z oszustem. Zrobił cztery przelewy, stracił 160 tysięcy
WARSZAWA
Przed ambasadę USA wróciły duńskie flagi na cześć żołnierzy poległych w Afganistanie
Burza po symbolicznym geście. Ambasada reaguje
Świat
Opady w sobotę u wybrzeży USA
Szykuje się kolejna burza. Ryzyko bomby cyklonowej
METEO
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Awantura o krzyż, nauczycielka może wrócić do pracy
Trójmiasto
imageTitle
Polski jedynak w NBA może rozglądać się za nowym klubem
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Majątek Ziobry zabezpieczony. Jest decyzja sądu
Polska
warszawa ulica polska zima ludzie shutterstock_2720833979
Niemcy chwalą. Polska może wyprzedzić Francję. "Możemy brać przykład"
BIZNES
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Syn podejrzany o zabicie matki
WARSZAWA
Cztery pracownice salonu piękności zatrzymane
Z salonu piękności znikały pieniądze, 79 zarzutów dla czterech kobiet
Wrocław
Karol Nawrocki
Reforma KRS trafia na biurko prezydenta
Polska
W sobotę nie będą działać Punkty Obsługi Pasażerów
Tego dnia Punkty Obsługi Pasażerów będą nieczynne
WARSZAWA
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Duże sople nad chodnikiem i wejściem do przedszkola
WARSZAWA
Wzmacniacz mleka matki
Pierwsze takie wcześniaki w Polsce. Lekarze zastosowali specjalny wzmacniacz mleka matki
Piotr Wójcik
szpital, łóżko szpitalne, grypa, choroba
Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora
Zdrowie
Francja. Pożar hotelu w kurorcie narciarskim Courchevel
Pożar luksusowego hotelu w słynnym kurorcie
Maciej Wacławik
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Nauczyciel miał szarpać i obrażać 12-letniego ucznia
Wrocław
imageTitle
Minister sportu wkracza do gry. Próba zakończenia konfliktu przed igrzyskami
EUROSPORT
Napad na jubilera w Krakowie
Policjanci weszli o 6 rano. "Zatrzymany został szef gruzińskiej mafii"
Kraków
Kaczyński na spotkaniu w Węgrowie
Kaczyński straszy Braunem. Straszył też Samoobroną, a jak się skończyło?
Fakty
Oblodzenie, noc
Ślizgawica. Kolejne alarmy IMGW
METEO
Mjanma (Birma), Rangun
VPN zakazany, Facebook zablokowany. Junta dusi internet
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica