Sprawa Alexa Prettiego. Funkcjonariusze odsunięci od służby

Agenci federalni zastrzelili w sobotę w Minneapolis 37-letniego Alexa Prettiego, uczestnika protestu przeciwko działaniom służb imigracyjnych. Według wyjaśnień straży granicznej mężczyzna został postrzelony, aby zapobiec zagrożeniu dla życia innych funkcjonariuszy, jednak na dostępnych nagraniach z miejsca zdarzenia nie widać, by Pretti zamierzał do kogokolwiek strzelać.

W środę wysoki rangą urzędnik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził stacji CNN, że funkcjonariusze którzy brali udział w śmiertelnym postrzeleniu Alexa Prettiego w Minnesocie zostali wysłani na przymusowe urlopy.

Zgodnie ze standardowym protokołem, agenci biorący udział w incydentach z użyciem broni palnej są odsuwani od obowiązków na czas trwania wewnętrznych dochodzeń. Gregory Bovino, jeden z najwyższych rangą urzędników Straży Granicznej, w rozmowie z dziennikarką CNN Daną Bash przyznał na początku tego tygodnia, że taki krok był spodziewany.

