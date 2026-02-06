Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA wydały komunikat. "Zrobić zapas wody, żywności i leków"

Antyamerykański bilboard na ulcach Teheranu
Delegacja USA: Steve Witkoff i Jared Kushner oraz szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi
Należy opuścić Iran jak najszybciej i nie liczyć na pomoc amerykańskiego rządu. Ci, którzy nie będą mogli wyjechać, powinni zrobić zapasy - taki komunikat wydała w piątek wirtualna ambasada USA w Iranie.

Stany Zjednoczone zalecają swoim obywatelom opuszczenie Iranu. Wirtualna ambasada USA ostrzega, że należy się liczyć ze zmianami rozkładu lotów lub odwoływaniem połączeń w ostatniej chwili i - "jeśli będzie to bezpieczne" - brać pod uwagę wyjazd drogą lądową do Turcji lub Armenii.

Specjalne zalecenia dla obywateli USA w Iranie

Należy opuścić Iran jak najszybciej i nie liczyć na pomoc amerykańskiego rządu. Jeżeli wyjazd jest niemożliwy, trzeba znaleźć "bezpieczne miejsce na terenie swej rezydencji lub w innym budynku", zaopatrzyć się w zapas wody, żywności i leków, a także mieć przy sobie naładowany telefon i przekazywać bliskim informacje o swojej sytuacji - głosi komunikat wirtualnej placówki.

Liczą na pokonanie "ściany nieufności". Będą kolejne rozmowy USA-Iran
Dowiedz się więcej:

Liczą na pokonanie "ściany nieufności". Będą kolejne rozmowy USA-Iran

Ambasada USA zaleca unikanie demonstracji, śledzenie doniesień lokalnych mediów oraz przygotowanie się na konieczność dostosowania swoich planów do rozwoju wydarzeń w Iranie. Rząd USA nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa - napisano w oświadczeniu.

Trump straszy Iran, a w tle negocjują

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym, jeśli nie zrezygnuje z programu nuklearnego. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie. Ostatnio oba kraje podjęły negocjacje w Omanie.

OGLĄDAJ: Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei
pc

Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Milena Zawiślińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
USAIran
Czytaj także:
Adrian Zandberg
Zandberg o starcie z Nową Lewicą. "Wybrali Tuska"
Polska
Iran. Piesi w Teheranie
MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium
BIZNES
06 2200 olimpiada ceremonia otw-0001
Ceremonia otwarcia zbliża się do kulminacyjnego momentu
RELACJA
imageTitle
Humory dopisywały. Radosny przemarsz Polaków
EUROSPORT
imageTitle
Szeroko uśmiechnięty J.D. Vance na ceremonii otwarcia igrzysk
EUROSPORT
imageTitle
Spektakularny moment w Mediolanie. "Efekt wow"
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Eurojackpot. Wygrana czwartego stopnia w Polsce
BIZNES
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
Marznące opady nadal groźne. Gdzie należy uważać
METEO
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Największy od miesięcy atak na polską przestrzeń informacyjną"
BIZNES
Grenoble
Wrzucili granat do salonu piękności. Kilka osób rannych
Świat
Tramwaje w Lizbonie, stolicy Portugalii (zdjęcie ilustracyjne)
"Bogaci Amerykanie", afera pedofilska w sierocińcu i portugalski ślad w aktach Epsteina
Świat
imageTitle
Posłuchaj włoskiego hitu w interpretacji Mariah Carey
EUROSPORT
Smog, zimno, noc
Normy przekroczone o setki procent. Gdzie powietrze ma najgorszą jakość
METEO
Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel na zdjęciu w środku
Kraj "pod ścianą". Przywódca zmienia zdanie co do rozmów z Trumpem
BIZNES
Marek Siwiec
"Bardzo inteligentna zagrywka" w sprawie RBN
Polska
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Komisja lekowa zmieniła decyzję. Potem Polska wystrzeliła w europejskich statystykach
Polska
Steve Wright
Odsiaduje dożywocie, dostał kolejny wyrok. "Niemal pewne, że umrzesz w więzieniu"
Świat
autostrada s7 okolice Krakowa
Taką mamy zimę. "Rynek trochę się na nią nie przygotował"
BIZNES
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Ogromna plama śmieci na rzece. "To katastrofa"
METEO
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą
WARSZAWA
imageTitle
Plan olimpijskich startów Polaków w sobotę 7 lutego
EUROSPORT
Gołoledź, opady marznące, noc
Noc przyniesie trudną pogodę
METEO
imageTitle
Powiększone penisy skoczków to żadna nowość? "Sporo o tym mówiono"
EUROSPORT
Zasnuta dymem Moskwa
MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. "Ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona"
BIZNES
Paweł Łukasik 20 lat później
Ta sama impreza, ten sam kraj, ten sam reporter 20 lat później
Świat
Zbigniew Ziobro
Miał być szeryf, a jest kto? "Uciekinier"
Tomasz Pupiec
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
WARSZAWA
Teheran, Iran
USA uderzają w reżim. "Finansuje działania destabilizacyjne na świecie"
BIZNES
Policja
Czterej policjanci z zarzutami pobicia
Katowice
17 min
pc
"Od dnia przyjazdu widziałem stałą, codzienną śmierć". Jaka jest prawdziwa cena futrzanego luksusu?
Rozmowy o końcu świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica