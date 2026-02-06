USA wydały komunikat. "Zrobić zapas wody, żywności i leków"

Delegacja USA: Steve Witkoff i Jared Kushner oraz szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi

Stany Zjednoczone zalecają swoim obywatelom opuszczenie Iranu. Wirtualna ambasada USA ostrzega, że należy się liczyć ze zmianami rozkładu lotów lub odwoływaniem połączeń w ostatniej chwili i - "jeśli będzie to bezpieczne" - brać pod uwagę wyjazd drogą lądową do Turcji lub Armenii.

Specjalne zalecenia dla obywateli USA w Iranie

Należy opuścić Iran jak najszybciej i nie liczyć na pomoc amerykańskiego rządu. Jeżeli wyjazd jest niemożliwy, trzeba znaleźć "bezpieczne miejsce na terenie swej rezydencji lub w innym budynku", zaopatrzyć się w zapas wody, żywności i leków, a także mieć przy sobie naładowany telefon i przekazywać bliskim informacje o swojej sytuacji - głosi komunikat wirtualnej placówki.

Ambasada USA zaleca unikanie demonstracji, śledzenie doniesień lokalnych mediów oraz przygotowanie się na konieczność dostosowania swoich planów do rozwoju wydarzeń w Iranie. Rząd USA nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa - napisano w oświadczeniu.

Trump straszy Iran, a w tle negocjują

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym, jeśli nie zrezygnuje z programu nuklearnego. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie. Ostatnio oba kraje podjęły negocjacje w Omanie.

Opracowała Milena Zawiślińska