Amerykanie wycofali się z oskarżenia meksykańskiego generała. "Nic innego jak ogromny prezent" od Trumpa

Niespodziewanie jednak we wtorek, we wspólnym oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i prokuratury generalnej Meksyku, ogłoszono decyzję o oddaleniu zarzutów. "Stany Zjednoczone stwierdziły, że delikatne i ważne względy polityki zagranicznej przeważają w tej sprawie" - oświadczyli prokuratorzy ze wschodniego dystryktu Nowego Jorku.

Prokurator generalny William Barr powiedział, że departament zakończy sprawę i Cienfuegos "jeśli to konieczne, może zostać postawiony w stan oskarżenia zgodnie z prawem meksykańskim". Po przesłuchaniu w środę przed sądem federalnym w Brooklynie, gdzie oczekuje się, że sędzia podpisze wniosek prokuratorów, Cienfuegos prawdopodobnie zostanie zwolniony z aresztu i przetransportowany pod eskortą do Meksyku.

"Nie postrzegamy tego jako drogi do bezkarności"

Minister spraw zagranicznych Meksyku Marcelo Ebrard wyraził zadowolenie z decyzji amerykańskich prokuratorów. - Nie postrzegamy tego jako drogi do bezkarności, ale raczej jako akt szacunku dla sił zbrojnych Meksyku i Meksyku - powiedział. Ebrard zaprzeczył, że decyzja była związana z wyborami w USA lub decyzją o nie gratulowaniu prezydentowi elektowi Joe Bidenowi, zauważając, że rozmawiał z Barrem 26 października, tydzień przed wyborami w USA. - To nie ma z tym nic wspólnego. To dwa różne procesy - powiedział Ebrard.