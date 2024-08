- Wciąż istnieje wiele kwestii i podejść, co do których nadal mamy bardzo poważne różnice zdań. Ale jesteśmy zgodni w innych kluczowych kwestiach - dodał.

"Zawieszenie kampanii". Co w praktyce oznacza decyzja Kennedy'ego

- Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że nie kończę swojej kampanii. Po prostu ją zawieszam, ale nie kończę. Moje nazwisko pozostanie na karcie do głosowania w większości stanów - wyjaśniał kandydat niezależny. I dodał: - Zachęcam do głosowania na mnie.

Miejsce w ewentualnym gabinecie Trumpa?

Wyborcze notowania

Kennedy to bratanek byłego prezydenta Johna F. Kennedy'ego i syn byłego prokuratora generalnego USA Roberta F. Kennedy’ego, zamordowanego w 1968 r., kiedy ubiegał się o nominację demokratów na prezydenta. Publicznie znany był z pracy jako prawnik zajmujący się sprawami środowiskowymi oraz z wieloletniej działalności o charakterze antyszczepionkowym. Mimo związków rodzinnych przeciwko jego kandydaturze wystąpiła niemal cała reszta członków klanu Kennedych, którzy to poparli Kamalę Harris.

Choć na starcie kampanii cieszył się wysokimi notowaniami jak na niezależnego kandydata - dochodzącymi nawet do 20 proc. - z biegiem czasu jego popularność stopniała do kilku. Był to m.in. wynik ujawnienia i przypomnienia przez media afer z jego udziałem, w tym m.in. oskarżeń o molestowanie seksualne kobiet, porzucenia ciała martwego niedźwiedzia w nowojorskim Central Parku czy oskarżeń o zjedzenie psa w Korei Południowej. Kennedy w przeszłości zmagał się z uzależnieniem od heroiny i mówił, że lekarze znaleźli w jego czaszce "robaka", który "zjadł kawałek jego mózgu". Obok antyszczepionkowych poglądów w kampanii prezydenckiej mocno sprzeciwiał się pomocy Ukrainie, twierdząc że rosyjska inwazja była skutkiem prowokacji USA.

Amerykańskie wybory prezydenckie. Głosy elektorów

Ze względu na specyfikę amerykańskiego systemu wyborczego sondaże nie mogą wskazywać tam na pewny wynik wyborów. Nie zawsze bowiem kandydat, który zdobywa większe poparcie społeczne wygrywa. Dzieje się tak, ponieważ wybory prezydenckie w USA są pośrednie, a nie bezpośrednie. Oznacza to, że w każdym stanie wyborcy głosują formalnie na elektorów Partii Demokratycznej, Partii Republikańskiej lub innego kandydata. W każdym stanie partia zdobywa inną liczbę głosów elektorskich i te sumują się w skali kraju (50 stanów i stołeczny Dystrykt Kolumbia) do 538. Większość pozwalająca na zwycięstwo w wyścigu do Białego Domu to 270 głosów Kolegium Elektorów.