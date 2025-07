Władze USA wskazały, kogo chcą osadzić w Alcatraz

Więzienie Alcatraz Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Więzienie Alcatraz zostało zamknięte 60 lat temu z powodu wysokich kosztów utrzymania.

Administracja Donalda Trumpa chciałaby znów je otworzyć i umieścić tam migrantów oraz najgroźniejszych przestępców.

Najgłupsza do tej pory inicjatywa administracji Trumpa - ocenia demokratka Nancy Pelosi.

Pam Bondi, prokurator generalna USA, udała się w czwartek do Alcatraz, by obejrzeć słynny zakład karny. Wiosną Donald Trump oznajmił, że planuje ponowne otwarcie obiektu. Choć więźniowie nie trafiają tam od 1964 roku, to według Waszyngtonu rozważane jest wznowienie działalności obiektu.

- (Więzienie na Alcatraz) mogłoby mieścić agresywnych więźniów. Mogłoby mieścić nielegalnych imigrantów. Mogłoby mieścić wszystko - oświadczyła Bondi po wizycie. - To niesamowity obiekt, wymaga dużo pracy, ale nie wiadomo o nikim, komu udałoby się uciec z Alcatraz i przetrwać - podkreśliła.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt dodała, że to pomysł Donalda Trumpa. - Prezydent chciałby, by trafiali tam najgorsi z najgorszych przestępców - wspomniała. Jak dodała, do więzienia kierowani byliby zarówno "amerykańscy przestępcy, którzy popełnili straszne zbrodnie, jak i nielegalni imigranci, będący przestępcami, czekającymi na deportację".

Demokratka Nancy Pelosi, była przewodnicząca Izby Reprezentantów, oceniła, że pomysł wymieszania najgroźniejszych przestępców z migrantami po ponownym otwarciu Alcatraz jako więzienia jest "najgłupszą do tej pory inicjatywą administracji" Trumpa. - To brutalne, okrutne i głupie - powiedziała CNN Pelosi. Dodała zarazem, że ponowne przekształcenie obiektu w więzienie kosztowałoby miliardy dolarów.

Więzienie Alcatraz

Słynne więzienie zbudowane na niewielkiej wyspie na Zatoce San Francisco zostało zamknięte w 1963 roku ze względu m.in. na wysokie koszty utrzymania. Dziś jest atrakcją turystyczną i muzeum, nad którym pieczę sprawuje Służba Parków Narodowych. Więzienie znane jest z wielu filmów i książek i było miejscem pobytu niebezpiecznych kryminalistów, jednym z których był słynny szef mafii Al Capone.

Jak podkreśliła agencja AP, podczas 29 lat działalności zakładu karnego, podjęto 14 prób ucieczek i niemal wszyscy uciekinierzy zostali złapani lub zginęli.