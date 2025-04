Węgierski parlament przyjmuje kontrowersyjne ustawy Źródło: Reuters

Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na bliskiego współpracownika premiera Węgier Viktora Orbana - poinformował we wtorek Departament stanu, wyjaśniając, że środki karne "są niezgodne z interesami polityki zagranicznej USA".

Agencja Reutera przekazała we wtorek, że Stany Zjednoczone usunęły w listy sankcyjnej Antala Rogana, szefa gabinetu premiera Węgier Viktora Orbana. Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał wcześniej we wtorek z szefem węgierskiej dyplomacji Peterem Szijjarto i poinformował go o decyzji administracji Donalda Trumpa w sprawie Rogana - przekazała rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce.

Resort finansów uzasadnił usunięcie go z listy osób objętych sankcjami "niezgodnością tych środków z interesami polityki zagranicznej USA". Rubio i Szijjarto omawiali też zacieśnienie współpracy USA i Węgier w kwestiach zasadniczych oraz gospodarczych - głosi komunikat Bruce.

Na początku marca, podczas pierwszego spotkania Rubio i Szijjarto, sekretarz stanu miał obiecać, że w najbliższym czasie dokona przeglądu wszystkich środków, "za pomocą których administracja (Joe) Bidena próbowała zaszkodzić stosunkom amerykańsko-węgierskim". Wśród nich miały znaleźć się również sankcje nałożone na Rogana.

Antal Rogan jest bliskim współpracownikiem Viktora Orbana Źródło: TAMAS KOVACS/PAP/EPA

Rogan objęty sankcjami

Rogan został objęty sankcjami w styczniu tego roku, przed inauguracją Donalda Trumpa. Departament skarbu poinformował wtedy, że retorsje są reakcją na budowany przez niego system korupcyjny, polegający na przyznawaniu kontraktów oraz środków publicznych osobom lojalnym wobec niego i partii Fidesz.

Ówczesny ambasador USA w Budapeszcie David Pressman wydał komunikat, w którym napisał, że "wysokiej rangi urzędnicy rządowi na Węgrzech wykorzystują swoją pozycję, by wzbogacać się (...), przesuwając znaczne środki na swe prywatne konta. Rogan jest głównym architektem, wykonawcą i beneficjentem tego systemu korupcji".

Reuters zauważył, że Rogan jest bliskim współpracownikiem Orbana od dekad, angażował się w jego kampanie wyborcze i odpowiadał za rządową machinę medialną. Sam Orban jest ulubieńcem zwolenników ruchu MAGA (Make America Great Again) i cieszy się sympatią Trumpa.

W Budapeszcie odbywają się konferencje środowisk narodowych i skrajnie konserwatywnych CPAC Hungary, będące niejako filią oryginalnych konferencji CPAC organizowanych w USA.

Trump, który podejmował premiera Węgier w Mar-a-Lago, mawiał o nim, że jest wspaniałym człowiekiem, a także, że "nie ma mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orban".

Waszyngton nałożył na Rogana sankcje, polegające na zakazie wjazdu oraz zablokowaniu wszelkich jego aktywów w USA i amerykańskich bankach na podstawie Globalnej Ustawy Magnitskiego, która umożliwia karanie za korupcję i łamanie praw człowieka.