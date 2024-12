Trump zapowiada "wielką dyskusję" o szczepieniach

- Będziemy prowadzić wielką dyskusję. Wskaźnik autyzmu jest na poziomie, którego nikt nigdy nie uważał za możliwy - stwierdził Trump w wywiadzie dla magazynu "Time", który przyznał mu właśnie po raz drugi tytuł Człowieka Roku. - Jeśli przyjrzysz się temu, co się dzieje, jest coś, co to powoduje - dodał amerykański prezydent elekt.

Zapytany, czy jego zdaniem autyzm u dzieci ma związek ze szczepieniami, Trump stwierdził: "Nie, będę słuchał Bobby'ego", odnosząc się do kandydata na sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Dodał, że "szanuje" Kennedy'ego jr. i jego poglądy na temat szczepień. - On nie sprzeciwia się szczepieniom, wszystkim szczepieniom. Prawdopodobnie nie zgadza się z niektórymi - powiedział prezydent elekt.

- Chcę zobaczyć liczby - dodał Trump, dopytywany, czy zgadza się z poglądami Kennedy'ego w kwestii szczepień. - Będziemy w stanie przeprowadzić bardzo poważne testy i zobaczymy liczby. Wiele osób myśli różne rzeczy. Pod koniec badań, które przeprowadzamy, a idziemy na całość, będziemy wiedzieć, co jest dobre, a co nie. Będziemy wiedzieć na pewno, co jest dobre, a co nie - podkreślił Trump.