Świat

"To jest rosyjski plan, przetłumaczony na angielski"

Donald Trump
Trump: Zełenski będzie musiał zatwierdzić plan pokojowy dla Ukrainy
Źródło: TVN24BiS/Reuters
Plan pokojowy dla Ukrainy to w gruncie rzeczy projekt rosyjski, który został przetłumaczony na angielski przez Amerykanów i jest promowany przez Biały Dom - ocenił amerykański historyk Timothy Snyder.

Timothy Snyder na opublikowanym w piątek nagraniu mówił, że w obecnej wersji planu istnieje co najmniej pięć zasadniczych błędów i plan nie może zadziałać. Projekt nazywa "rosyjskim uregulowaniem dla Ukrainy, które jest obecnie promowane przez Biały Dom".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Oto 28-punktowy "plan pokojowy" dla Ukrainy

Snyder o "trzeciej wojnie" i broni jądrowej

Po pierwsze - według eksperta - propozycja ta sprawia, że wojna nuklearna staje się dużo bardziej prawdopodobna. - Jeśli zmusi się Ukrainę do przyjęcia warunków, które sprowadzają się do porażki i kapitulacji, reszta świata wyciągnie z tego wnioski. A wnioski są takie, że trzeba zbudować broń jądrową, by powstrzymywać rosyjską inwazję albo inwazję chińską, albo kogoś innego, kto ma broń jądrową - tłumaczył.

- Zmuszenie Ukrainy do kapitulacji oznacza rozpowszechnianie się broni jądrowej - uważa Snyder. To z kolei oznacza wyższe ryzyko wojny jądrowej. - Nie zaprowadza się pokoju, jeśli sprowadza się jądrową trzecią wojnę światową - argumentował historyk.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: EPA/WILL OLIVER

Snyder: Rosja będzie zachęcona do prowadzenia wojen w Europie

Drugi błąd według niego dotyczy porządku międzynarodowego. - Podstawą porządku międzynarodowego jest to, że istnieją państwa, państwa mają granice, których nie można naruszyć poprzez inwazję – podkreślił.

- Wyjątkowe byłoby (...) nagrodzenie Rosji za inwazję na Ukrainę. Jeśli to się dzieje, tak jak przewiduje obecne porozumienie, tworzy się świat, w którym inwazje i wojny stają się normą - kontynuował Snyder.

Według niego trzeci błąd dotyczy pokoju w regionie. - Jeśli Rosja będzie nagrodzona za napaść na Ukrainę i jeśli warunki uregulowania (konfliktu) w Ukrainie sprawią, że Rosja będzie silniejsza, będzie zachęcona w każdy możliwy sposób, prawny, moralny, psychologiczny, gospodarczy, by kontynuować prowadzenie wojen w Europie - uważa ekspert.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Plan pokojowy dla Ukrainy. Jest komentarz Putina

Plan pokojowy dla Ukrainy. Jest komentarz Putina

Trump reaguje na słowa Zełenskiego. "Nie podoba mu się układ? Musi polubić"

Trump reaguje na słowa Zełenskiego. "Nie podoba mu się układ? Musi polubić"

Snyder: to jest rosyjski plan przetłumaczony na angielski przez Amerykanów

Kolejny błąd ma związek z przyszłą odbudową. - Pokój nie oznacza jedynie chwilowego braku walk. Nawet przez minutę nie mam wątpliwości, że Rosja zaakceptowałaby zawieszenie broni na kilka minut, dni, a może nawet tygodni w zamian za założenie, że Ukraina skapituluje. Ale żeby zaprowadzić pokój, Ukraina musi być w stanie bronić się, należeć do międzynarodowych instytucji, być suwerenna i być krajem, który może się odbudować - wymieniał Snyder.

Ocenił, że obecna wersja planu pokojowego tego nie zakłada. Podkreślił, że Ukraina musi być krajem, który może dołączyć do UE i przyciągać zagraniczne inwestycje.

Piąty, ostatni punkt dotyczy samego procesu. Podkreślił, że historia pokazuje nam, iż nie można osiągnąć długotrwałego pokoju bez zaangażowania w ten proces ludzi, których to dotyczy, w tym przypadku Ukraińców.

- Nie konsultowano się z nimi w sprawie tego planu. To jest rosyjski plan przetłumaczony na angielski przez Amerykanów - ocenił Snyder. - Jeśli nie angażuje się najważniejszych ludzi, nie rozumie się pewnych spraw, nie ma się koniecznych informacji oraz można stworzyć warunki, w których oni nie mają wyboru poza tym, by walczyć i wtedy problem nie zostaje rozwiązany - powiedział.

Kolejną ważną grupą, która według Snydera powinna być zaangażowana w ten proces, są sojusznicy. - Jeśli Ukraina ma być broniona i odbudowana, gdy będzie pokój, to ukraińscy sojusznicy muszą być zaangażowani w to, a nie zostali - zauważył.

OGLĄDAJ: "Opamiętajcie się, póki czas" - Tusk przypomina opozycji "pięć przykazań"
pc

"Opamiętajcie się, póki czas" - Tusk przypomina opozycji "pięć przykazań"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/WILL OLIVER

