Tajemnicze drony w okolicach baz wojskowych. Gubernatorzy żądają wyjaśnień

Gubernatorzy Nowego Jorku i New Jersey, były gubernator Marylandu i kongresmeni zaapelowali w ostatnich dniach do władz federalnych o wyjaśnienie sprawy tajemniczych "dronów" zaobserwowanych między innymi w okolicach baz wojskowych w tych stanach. Biały Dom twierdzi, że wiele z doniesień dotyczy na przykład śmigłowców.

List do prezydenta Joe Bidena w sprawie stale pojawiających się zgłoszeń o dronach niewyjaśnionego pochodzenia w New Jersey opublikował w piątek gubernator tego stanu, demokrata Phil Murphy.

Własne działania w sprawie ogłosiła z kolei w piątek gubernatorka stanu Nowy Jork - gdzie również pojawiły się zgłoszenia o aktywności dronów - Kathy Hochul, która stwierdziła, że współpracuje z FBI i Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego, by "chronić nowojorczyków". Zaznaczyła jednocześnie, że nie ma dotąd żadnych dowodów, by zaobserwowane obiekty stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Tajemnicze drony w pobliżu baz wojskowych

W odpowiedzi wicerzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh zdementowała twierdzenia, by obiekty miały zagraniczne pochodzenie lub należały do wojska USA. Zaprzeczyła też, by jakikolwiek irański statek był w pobliżu wybrzeża New Jersey czy Nowego Jorku.