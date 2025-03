Na Kremlu "muszą się kończyć zapasy" szampana. "Szok" po decyzji Trumpa

"Wielkie zwycięstwo Putina i jego autokratycznych sojuszników", "ogromnym dar dla wrogów Ameryki", "szok, że to naprawdę się stało" - ze strony polityków, dyplomatów oraz dziennikarzy płyną takie komentarze po decyzji Donalda Trumpa o przerwaniu działalności takich mediów jak Radio Wolna Europa czy Głos Ameryki, które od dekad były alternatywą dla mediów kontrolowanych przez autorytarne reżimy. Rozporządzenie prezydenta USA jest podważane przez część prawników, którzy twierdzą, że tylko Kongres może zamknąć te rozgłośnie.

W sobotę na mocy rozporządzenia prezydenta USA Donalda Trumpa , po ponad 75 latach działania, wstrzymane zostały transmisje szeregu publicznie finansowanych stacji radiowych i telewizyjnych, w tym tych największych i najbardziej znanych - Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa (RFE). Wszyscy dziennikarze Głosu Ameryki (Voice of America, VOA) zostali wysłani na przymusowy urlop. Radio Wolna Europa zostało poinformowane o zakończeniu finansowania przez Agencję ds. Globalnych Mediów USA (USAGM). Ustanowione w 1950 r. media mają ponad 2 tys. pracowników, budżet 270 mln dolarów i nadawały w 49 językach do widowni szacowanej na 361 mln ludzi tygodniowo. VOA funkcjonował od 1942 r., zaś Radio Wolna Europa - od 1950.

"Szok, że to naprawdę się stało"

Choć ludzie w otoczeniu prezydenta od dawna krytykowali te media, a Elon Musk domagał się ich zamknięcia, to nagłość decyzji zaskoczyła wielu.

- Każdy z nas liczył się z tym, że może do tego dojść, bo mieliśmy już jedną serię zwolnień i nikt nie był pewny swojej pracy. Ale mimo wszystko jest to szok, że to naprawdę się stało. Że trwająca od tylu dekad instytucja może z dnia na dzień zostać zamknięta - powiedziała pochodząca z Ukrainy dziennikarka Głosu Ameryki.