Amerykanie zatwierdzili szczepionkę Pfizera dla dzieci od 12. roku życia

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do użytku w nagłych wypadkach szczepionkę przeciwko koronawirusowi firm Pfizer/BioNTech dla osób od 12. roku życia. "Dzisiejsza decyzja pozwala na ochronę młodszej populacji przed COVID-19, przybliża nas do powrotu do normalności i końca pandemii" – przekazała w oświadczeniu pełniąca obowiązki komisarz FDA dr Janet Woodcock.