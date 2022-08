Ponad dwa razy więcej strzelanin w szkołach rok do roku. Niepokojące dane z USA

W amerykańskich szkołach doszło w minionym roku szkolnym do 193 strzelanin - wynika z raportu organizacji pozarządowej Everytown For Gun Safety, który cytuje w piątek dziennik "USA Today". To ponad dwa razy więcej niż w roku poprzednim.

Próbne alarmy w szkołach wywołują stany lękowe i depresję

Z badania, które przeprowadziła Everytown For Gun Safety we współpracy z politechniką stanu Georgia (Georgia Institute of Technology) wynika, że próbne alarmy organizowane w szkołach, w której zamaskowani aktorzy odgrywają rolę uzbrojonych napastników, nie pomagają uczniom przygotować się na atak. Powodują za to u nich stany lękowe, stres bądź depresję.