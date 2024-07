Prezydent USA Joe Biden zabrał głos po tym, jak jego polityczny przeciwnik Donald Trump został zaatakowany na wiecu. - To, co się zdarzyło, jest chore, wszyscy muszą potępić przemoc polityczną - powiedział. Zapowiedział również, że ma zamiar skontaktować się ze swoim konkurentem w wyborach prezydenckich.

Biden: w Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc

W telewizyjnym wystąpieniu odniósł się do tego obecny prezydent USA Joe Biden . - W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc, to jest chore. Musimy zjednoczyć ten kraj. Nie możemy pozwolić, aby coś takiego się wydarzało. Nie możemy tacy być. Nie możemy tego tolerować - powiedział Biden w krótkim wystąpieniu przed kamerami w swoim domu wakacyjnym w Rehoboth Beach w Delaware.

- Myśl, że dochodzi w Ameryce do przemocy politycznej, jest nie do pomyślenia (...) Wszyscy, wszyscy muszą ją potępić, wszyscy - dodał. Prezydent stwierdził, że próbował dodzwonić się do Trumpa, lecz ten jest obecnie badany przez lekarzy i jest w dobrym stanie. Zapowiedział, że skontaktuje się z nim tak szybko, jak to możliwe.