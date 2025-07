USA stosowały tę praktykę od lat. Teraz mają to robić tylko w "ewidentnym interesie"

Trump zapowiada 30-procentowe cła na towary z UE i Meksyku od 1 sierpnia. Treść listu prezydenta USA Źródło: TVN24

Departament Stanu nakłada surowe ograniczenia dotyczące publicznych ocen wyborów za granicą - wynika z wewnętrznej notatki tego resortu.

Zgodnie z tym dokumentem sekretarz stanu Marco Rubio zdecydował, że Waszyngton będzie komentował proces wyborczy w innych krajach, tylko jeśli będzie to w "ewidentnym i nieodpartym" interesie polityki zagranicznej USA - napisał dziennik.

W wewnętrznej notatce odwołano się do "nacisku administracji na suwerenność narodową", co najwyraźniej odnosi się do panującego w administracji Donalda Trumpa przekonania, że Stany Zjednoczone w ostatnich dekadach popełniły błąd, interweniując w sprawie sytuacji w państwach trzecich.

USA mają skończyć z praktyką oceniania uczciwości wyborów za granicą

Komentarze powyborcze mają koncentrować się teraz na gratulacjach dla zwycięskiego kandydata i nie powinny uwzględniać opinii na temat sprawiedliwości, uczciwości procesu wyborczego, legalności wyborów ani wartości demokratycznych w danym kraju.

W ocenie obecnych i byłych dyplomatów ocena wyborów ze strony USA może mieć duży wpływ szczególnie w przypadku mniejszych i rozwijających się krajów. Oświadczenia te są uważnie śledzone przez opozycję i organizacje broniące praw człowieka. Służą też m.in. do kreowania polityki sankcyjnej.

"WSJ" przypomniał, że w maju Trump zapowiedział w Arabii Saudyjskiej, iż USA nie będą mówić innym krajom, jak mają załatwiać swoje sprawy. Jednocześnie - jak zauważył dziennik - niedawno prezydent zrobił coś dokładnie odwrotnego, nakładając na Brazylię cło w wysokości 50 proc. w związku z postępowaniem wobec byłego przywódcy i sojusznika Trumpa - Jaira Bolsonaro.

