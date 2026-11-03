Świat Witkoff poinformował o terminie rozmów między Ukrainą a Rosją w Abu Zabi Adam Styczek |

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Steve'em Witkoffem w Oslo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

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Stany Zjednoczone będą pośredniczyć w negocjacjach na szczeblu roboczym między Ukrainą a Rosją, które odbędą się 10-11 listopada w Abu Zabi - przekazał Witkoff w serwisie X. Jak zaznaczył, to kolejny krok w realizacji misji prezydenta Donalda Trumpa, której celem jest zakończenie wojny.

The United States will mediate working-level negotiations between Ukraine and Russia on November 10–11 in Abu Dhabi, advancing President Trump’s mission to end the war. Discussions will focus on post-war security arrangements, de-escalation, humanitarian efforts, and next steps… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 2, 2026 Rozwiń Źródło: X

Wysłannik prezydenta poinformował, że rozmowy będą koncentrować się na powojennych rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa, deeskalacji konfliktu, kwestiach humanitarnych oraz kolejnych krokach na drodze do osiągnięcia pokoju.

Rozmowy w Brukseli

Ponadto Witkoff zapowiedział, że w tym tygodniu amerykańscy negocjatorzy spotkają się w Brukseli z przedstawicielami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i NATO.

Tematem tych rozmów będą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, powojenna architektura bezpieczeństwa w Europie oraz możliwości gospodarcze wspierające odbudowę Ukrainy - przekazał wysłannik Białego Domu.

Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

"Liczymy na kontynuację postępów osiągniętych (podczas rozmów) w Kijowie, Oslo i Petersburgu oraz na wypracowanie kompleksowego i trwałego porozumienia pokojowego, które zapewni długotrwałe bezpieczeństwo na kolejne pokolenia" - czytamy we wpisie Witkoffa.

Ostatnia runda trójstronnych rozmów Rosja-Ukraina-USA odbyła się w lutym tego roku, kilka tygodni przed rozpoczęciem wojny USA i Izraela z Iranem.

21 października Władimir Putin wyraził zgodę na wznowienie negocjacji pokojowych z Kijowem z udziałem Waszyngtonu. Był to efekt zintensyfikowanych wysiłków dyplomatycznych ze strony Białego Domu oraz spotkań Witkoffa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami Norwegii i Finlandii w Oslo, a następnie z Putinem w Petersburgu.