Witkoff poinformował o terminie rozmów między Ukrainą a Rosją w Abu Zabi
Stany Zjednoczone będą pośredniczyć w negocjacjach na szczeblu roboczym między Ukrainą a Rosją, które odbędą się 10-11 listopada w Abu Zabi - przekazał Witkoff w serwisie X. Jak zaznaczył, to kolejny krok w realizacji misji prezydenta Donalda Trumpa, której celem jest zakończenie wojny.
Wysłannik prezydenta poinformował, że rozmowy będą koncentrować się na powojennych rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa, deeskalacji konfliktu, kwestiach humanitarnych oraz kolejnych krokach na drodze do osiągnięcia pokoju.
Rozmowy w Brukseli
Ponadto Witkoff zapowiedział, że w tym tygodniu amerykańscy negocjatorzy spotkają się w Brukseli z przedstawicielami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i NATO.
Tematem tych rozmów będą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, powojenna architektura bezpieczeństwa w Europie oraz możliwości gospodarcze wspierające odbudowę Ukrainy - przekazał wysłannik Białego Domu.
"Liczymy na kontynuację postępów osiągniętych (podczas rozmów) w Kijowie, Oslo i Petersburgu oraz na wypracowanie kompleksowego i trwałego porozumienia pokojowego, które zapewni długotrwałe bezpieczeństwo na kolejne pokolenia" - czytamy we wpisie Witkoffa.
Ostatnia runda trójstronnych rozmów Rosja-Ukraina-USA odbyła się w lutym tego roku, kilka tygodni przed rozpoczęciem wojny USA i Izraela z Iranem.
21 października Władimir Putin wyraził zgodę na wznowienie negocjacji pokojowych z Kijowem z udziałem Waszyngtonu. Był to efekt zintensyfikowanych wysiłków dyplomatycznych ze strony Białego Domu oraz spotkań Witkoffa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami Norwegii i Finlandii w Oslo, a następnie z Putinem w Petersburgu.