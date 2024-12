Straż pożarna w amerykańskim Redlands poinformowała w mediach społecznościowych o niecodziennym zdarzeniu. Samochód z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn uderzył w ścianę lokalnego klubu fitness, przebił ją i wpadł do basenu. Lekkie obrażenia odniósł jedynie kierowca pojazdu.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21:30 czasu lokalnego w kalifornijskim mieście Redlands. Strażacy "zostali wezwani do wyjątkowego wypadku samochodowego na San Bernardino Avenue " - przekazano w niedzielnym komunikacie lokalnej straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce służby ustaliły, że samochód z dużą siłą uderzył w ścianę centrum fitness, przebił się przez nią i wpadł do znajdującego się wewnątrz basenu.