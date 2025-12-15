Logo strona główna
Świat

Rob Reiner i jego żona nie żyją. Syn zatrzymany pod zarzutem zabójstwa

Rob Reiner, Nick Reiner
Nagrania archiwalne z reżyserem i producentem Robem Reinerem
Źródło: Reuters
Amerykańska policja w niedzielę po południu zatrzymała Nicka Reinera, syna pary filmowców Roba i Michele Reinerów. 32-latkowi postawiono zarzut zabójstwa - przekazał w poniedziałek urzędnik biura szeryfa hrabstwa Los Angeles. Wcześniej informowano, że małżonkowie zostali znalezieni martwi w swoim domu.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że do zatrzymania doszło w czasie, gdy policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Roba Reinera i jego żony Michele. Agencja dodała, że wyznaczona została kaucja w wysokości 4 mln dolarów. Również portal CBS News, powołując się na dokumenty biura szeryfa hrabstwa Los Angeles, podał, że 32-letni Nick Reiner, z zawodu scenarzysta, został zatrzymany.

Rob Reiner nie żyje

Rob Reiner i jego żona zginęli od ran kłutych, a do zbadania sprawy oddelegowani zostali funkcjonariusze z wydziału zabójstw - przekazał w oświadczeniu departament policji miasta Los Angeles (LAPD). Kapitan Mike Bland z LAPD potwierdził, że śledztwo jest prowadzone w sprawie "prawdopodobnego zabójstwa". Jeden z funkcjonariuszy przekazał w niedzielę agencji AP, że przesłuchiwany przez śledczych jest członek rodziny Reinera.

Wcześniej straż pożarna podała, że krótko po godz. 15.30 w niedzielę czasu miejscowego funkcjonariusze zostali wezwani na pomoc. Po przybyciu pod wskazany adres znaleźli w domu zwłoki 78-letniego mężczyzny i 68-letniej kobiety.

"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"

Martyna Nowosielska-Krassowska

Kim był Rob Reiner

Rob Reiner zagrał m.in. "Bezsenności w Seattle" czy "Wilku z Wall Street". Był reżyserem filmów "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Ludzie honoru" oraz "Prezydent. Miłość w Białym Domu". Jego żona Michele również była aktorką, a także fotografką i producentką filmową. Poznali się na planie filmu "Kiedy Harry poznał Sally", wzięli ślub w 1989 r. i mieli trójkę dzieci.

Rob i Michele Reinerowie mieli troje dzieci: Jake'a, Nicka i Romy. Ciało pary odnalazła ich córka Romy - podał portal CBS News, powołując się na swoje źródła.

Michele Singer Reiner, Rob Reiner, Jake Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner
Michele Singer Reiner, Rob Reiner, Jake Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner
Źródło: Steven Bergman/AFF/ABACAPRESS.COM/PAP

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, CBS News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adela Loconte/WireImage/GettyImages

