Rob Reiner i jego żona nie żyją. Syn zatrzymany pod zarzutem zabójstwa

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że do zatrzymania doszło w czasie, gdy policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Roba Reinera i jego żony Michele. Agencja dodała, że wyznaczona została kaucja w wysokości 4 mln dolarów. Również portal CBS News, powołując się na dokumenty biura szeryfa hrabstwa Los Angeles, podał, że 32-letni Nick Reiner, z zawodu scenarzysta, został zatrzymany.

Rob Reiner nie żyje

Rob Reiner i jego żona zginęli od ran kłutych, a do zbadania sprawy oddelegowani zostali funkcjonariusze z wydziału zabójstw - przekazał w oświadczeniu departament policji miasta Los Angeles (LAPD). Kapitan Mike Bland z LAPD potwierdził, że śledztwo jest prowadzone w sprawie "prawdopodobnego zabójstwa". Jeden z funkcjonariuszy przekazał w niedzielę agencji AP, że przesłuchiwany przez śledczych jest członek rodziny Reinera.

Wcześniej straż pożarna podała, że krótko po godz. 15.30 w niedzielę czasu miejscowego funkcjonariusze zostali wezwani na pomoc. Po przybyciu pod wskazany adres znaleźli w domu zwłoki 78-letniego mężczyzny i 68-letniej kobiety.

Kim był Rob Reiner

Rob Reiner zagrał m.in. "Bezsenności w Seattle" czy "Wilku z Wall Street". Był reżyserem filmów "Narzeczona dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Ludzie honoru" oraz "Prezydent. Miłość w Białym Domu". Jego żona Michele również była aktorką, a także fotografką i producentką filmową. Poznali się na planie filmu "Kiedy Harry poznał Sally", wzięli ślub w 1989 r. i mieli trójkę dzieci.

Rob i Michele Reinerowie mieli troje dzieci: Jake'a, Nicka i Romy. Ciało pary odnalazła ich córka Romy - podał portal CBS News, powołując się na swoje źródła.

