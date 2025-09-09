Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"To, co dzieje się w domu, nazywają przestępstwem". Media komentują słowa Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłasza przemówienie w Muzeum Biblii, 8 września 2025
Posiedzenie gabinetu Donalda Trumpa
Źródło: CNN
Prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, że przestępczość w Waszyngtonie można by było wyeliminować całkowicie, gdyby do statystyk policyjnych nie wliczały się "rzeczy, które dzieją się w domach". Komentatorzy piszą o bagatelizowaniu przez Donalda Trumpa przemocy domowej. Co powiedział?

Walka z przestępczością na ulicach Waszyngtonu i kolejnych amerykańskich miast, to jeden z ostatnich priorytetów prezydenta Stanów Zjednoczonych. W sierpniu wysłał na ulice żołnierzy Gwardii Narodowej, oddelegowani do służby w stolicy zostali także agenci federalni. Choć, jak stwierdził w poniedziałek, przestępczość w Waszyngtonie spadła o 87 proc., uważa że i te statystyki są zawyżone. I wskazał, dlaczego.

Jak pisze "The New York Times", podczas poniedziałkowego przemówienia prezydent stwierdził, że przypadki przemocy w domach są wykorzystywane przeciwko niemu, bo zliczone w statystykach "obciążają jego konto" w walce o bezpieczeństwo w stolicy. "To, co dzieje się w domu, nazywają przestępstwem" - mówił Donald Trump w waszyngtońskim Muzeum Biblii. "Zrobią wszystko, by coś znaleźć. Mała sprzeczka z żoną jest nazywana przestępstwem".

Donald Trump "połknął przynętę"
Dowiedz się więcej:

Donald Trump "połknął przynętę"

Bagatelizowanie przemocy domowej

Wypowiedź prezydenta doczekała się szybkiej reakcji. "Washington Post" podsumowuje w tytule, że Trump "bagatelizuje powagę rodzinnych konfliktów". Sarah Longwell, wieloletnia republikańska strateg polityczna napisała z kolei w mediach społecznościowych, że "to po prostu lekceważenie przemocy domowej jako przestępstwa".

Jak zauważa "The New York Times", choć liczba popełnianych przestępstw w Waszyngtonie zauważalnie spadła, głównie za sprawą większej aktywności organów ścigania, to nadal codziennie dochodzi tam do napadów, napaści i kradzieży. Tylko w niedzielę doszło do zabójstwa, dwóch napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czterech rozbojów i ponad 30 kradzieży. Skradziono także sześć samochodów.

OGLĄDAJ: Bezsilność systemu
pc

Bezsilność systemu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: NYT, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpPrzemoc
Czytaj także:
imageTitle
Gwiazda NBA pogrążyła Polaków. Wyjątkowe osiągnięcie młodego Turka
EUROSPORT
Lato, chmury, burza, gorąco
IMGW ostrzega tę część kraju
METEO
Wniosek o płatność z KPO złożony. Kiedy będą pierwsze pieniądze?
Potężny przelew dla Polski
BIZNES
Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Przywódcy Hamasu przeżyli, ale zginął syn jednego z nich
Świat
imageTitle
Protestujący nie ustępują. Kolejny etap Vuelty z problemami
EUROSPORT
Ślubowanie psłów Prawa i Sprawiedliwości. Od lewej Tomasza Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz i Michał Jach
PiS ma nowych posłów
Polska
shutterstock_2597617763
Tak można zwiększyć emeryturę. ZUS wyjaśnia
BIZNES
Maria Kalisz i Jerzy Godawski to aktualni mistrzowie kraju w tańcu osób z niepełnosprawnością intelektualną
Zdobyli Polskę, teraz podbili świat. Medale i tłumy na lotnisku
Polska
Sygnał GRB 250702B
Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku
METEO
22-latek odpowie za rozbój (zdj. ilus.)
Zaatakował przypadkowego przechodnia, zażądał telefonu i haseł
Opole
ppr piorun
Nowość w szwedzkiej armii. Kupili polskie zestawy rakietowe
Polska
Burza
Gdzie jest burza? Miejscami występują silne opady
METEO
imageTitle
Dzielni koszykarze bez półfinału EuroBasketu. Turcy za mocni
EUROSPORT
pap_20250404_26N
Co pokaże Apple?
BIZNES
Polska - Turcja
Polska - Turcja (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Podtopienia wywołane przez ulewy w zachodnich Niemczech
Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta
METEO
imageTitle
Kolumbijczyk górą na skróconym etapie Vuelta a Espana
EUROSPORT
imageTitle
Ostre strzelanie i kolejny świetny mecz kadry Brzęczka
EUROSPORT
Donald Tusk
"Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych"
BIZNES
Naukowcy: regularne przyjmowanie multiwitamin przez zdrowych dorosłych nie wydłuża życia
To, czym popijasz leki, ma znaczenie. Ekspertka tłumaczy, czego absolutnie unikać
Justyna zmarła po kilku godzinach w szpitalu
32-letnia Justyna zmarła w karetce. Jest opinia biegłych, śledczy wracają do sprawy
Rzeszów
Zderzenie z udziałem radiowozu
Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne
WARSZAWA
Elon Musk
Nowy plan Elona Muska. Jest umowa
BIZNES
Mariusz Haładyj
"Wciąż mamy w klubie osoby, które nie są w stanie mu zaufać"
Polska
Gdańsk, Podwale Grodzkie, budynek dawnej poczty przy Dworcu Głownym z odtworzonym napisem "Postamt"
"Germanizacja wróciła" w Gdańsku? Burza o napis po niemiecku
Gabriela Sieczkowska
Manewry białorusko-rosyjskie Zapad.
Litwa wzmacnia ochronę granic. "Prawdopodobieństwo naruszenia i prowokacji"
Polska i Świat
ABW
ABW zatrzymała szpiega. Operacja służb pięciu krajów
Polska
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Jest decyzja rządu w sprawie cen prądu
BIZNES
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Demografia nie sprzyja Warszawie. Tylu mieszkańców będzie za 20 lat
Piotr Bakalarski
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy Ukraińcom. "Dwa filary"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica