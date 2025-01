INAUGURACJA DONALDA TRUMPA. WYDANIE SPECJALNE OD GODZINY 15 w TVN24 i TVN24 GO

Donald Trump podczas wystąpienia w hali sportowej Capital One Arena powtórzył swoje zapowiedzi wyborcze dotyczące rozpoczęcia największej w historii Stanów Zjednoczonych akcji deportacyjnej. Jak zauważa Reuters, operacja na taką skalę prawdopodobnie zajęłaby jednak lata i byłaby niezwykle kosztowna.

- Kiedy słońce zajdzie jutro wieczorem, inwazja naszych granic dobiegnie końca i wszyscy nielegalnie przekraczający granice, w tej formie czy innej, będą w drodze do domu – powiedział Trump do swoich zwolenników.

Trump: rozwiąże każdy kryzys

"Jeśli nie wydam pozwolenia, TikTok będzie warty tyle, co nic"

Odniósł się też do przywrócenia w niedzielę po kilkunastogodzinnej przerwie TikToka w USA . Jak stwierdził - choć nie zgadza się z nim część kongresmenów jego partii - ustawa o zakazie TikToka pozwala mu "zrobić cokolwiek chce" i powtórzył, że zamierza pozwolić aplikacji funkcjonować, lecz w ramach spółki joint venture w którym połowę udziałów będzie własnością Stanów Zjednoczonych.

- Jeśli nie wydam pozwolenia, TikTok będzie warty tyle, co nic - zero (...) Jeśli wydam pozwolenie, TikTok będzie warty z bilion dolarów. Więc, powiedziałem : "wydam zgodę, ale pozwólcie, by Stany Zjednoczone Ameryki posiadały 50 procent TikToka" - mówił Trump.