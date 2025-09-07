"Ostatnie ostrzeżenie" Trumpa. Jest oświadczenie Hamasu

Strefa Gazy. Nagranie pokazujące moment izraelskiego ataku na budynek w Gazie Źródło: Reuters

W niedzielę Donald Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social wpis, w którym nawiązał do konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem. "Wszyscy chcą, żeby zakładnicy wrócili do DOMU. Wszyscy chcą, żeby ta wojna się skończyła! Izraelczycy zaakceptowali moje warunki. Czas, żeby Hamas również je zaakceptował" - napisał.

"Ostrzegałem Hamas przed konsekwencjami braku akceptacji. To moje ostatnie ostrzeżenie, nie będzie kolejnego" - dodał. Wpis Trumpa ukazał się w momencie, gdy był on na widowni finału tenisowego turnieju US Open w Nowym Jorku.

Donald Trump na finale wielkoszlemowego turnieju US Open Źródło: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Trump o "głębokich negocjacjach z Hamasem"

Jest to już kolejna groźba Trumpa wobec palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Ostatni apel prezydent wystosował w środę. Wcześniej zapowiadał, że brak uwolnienia zakładników będzie wiązał się z "piekielnymi" konsekwencjami.

Następnie w piątek Trump powiedział, że jego administracja prowadzi "bardzo głębokie negocjacje z Hamasem", by zapewnić uwolnienie pozostałych izraelskich zakładników, lecz ostrzegł, że jest to trudna sytuacja, bo dla terrorystów zakładnicy są największą kartą przetargową. - Kiedy zostaje tylko 10 lub 20 osób, nie uda się ich uwolnić, jeśli nie zrobi się dużo, a zrobienie dużo oznacza kapitulację (Hamasu - red.) - powiedział.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / / POOL

Według izraelskiej armii z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Jednak w piątek Trump sugerował, że liczby te mogą być nieaktualne. - To 20 osób, ale myślę, że wśród tych 20 osób mogły być osoby, które niedawno zmarły, tak przynajmniej słyszałem. Mam nadzieję, że to nieprawda - powiedział dziennikarzom w Białym Domu.

Hamas potwierdził gotowość powrotu do negocjacji

Kierownictwo Hamasu, który został uznany za organizację terrorystyczną między innymi przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, potwierdziło w oświadczeniu, że otrzymało od strony amerykańskiej, za pośrednictwem mediatorów, propozycje dotyczące zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy.

Organizacja podała, że prowadzi z mediatorami rozmowy nad rozwinięciem tych propozycji, nie podając jednak szczegółów.

Hamas ponownie zadeklarował gotowość do negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników w zamian za "jasne ogłoszenie zakończenia wojny" oraz całkowite wycofanie się sił izraelskich ze Strefy Gazy.

W ubiegłym miesiącu Hamas przyjął poprzednią ofertę mediatorów z Kataru i Egiptu, dotyczącą 60-dniowego tymczasowego zawieszenia broni, w ramach którego 10 żyjących zakładników zostałoby wypuszczonych w zamian za masowe uwolnienie palestyńskich więźniów. Oferta ta opiera się na podobnej propozycji przedstawionej w lipcu przez specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa, pierwotnie opracowanej we współpracy z Izraelem. Nie jest jasne, jakie warunki miał na myśli Trump w swoim wpisie.

