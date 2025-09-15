Logo strona główna
Świat

Prezenter mówił o "śmiertelnych zastrzykach" dla bezdomnych. Przeprosił za "okrutne" słowa

Brian Kilmeade
Charlotte. Policja na miejscu zabójstwa 23-letniej Ukrainki Iryny Zarutskiej
Źródło: CNN
Amerykański prezenter telewizyjny Brian Kilmeade przeprosił za wypowiedź, że doświadczające bezdomności osoby z chorobami psychicznymi powinny otrzymywać śmiertelne zastrzyki. Stwierdził, że ta uwaga była "skrajnie okrutna".

Wypowiedź Briana Kilmeadego podczas emitowanego w środę 10 września programu "Fox & Friends" w prawicowej amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News spotkała się z powszechną krytyką. Podczas segmentu o brutalnym morderstwie 23-letniej Ukrainki w Karolinie Północnej współprowadzący program Lawrence Jones powiedział, że psychicznie chore bezdomne osoby powinny poddać się leczeniu, a w przypadku odmowy powinny zostać aresztowane. Kilmeade wtrącił wtedy: - Albo (poddać się - red.) mimowolnie śmiertelnemu zastrzykowi, albo czemuś. Po prostu ich zabijcie.

Brian Kilmeade
Brian Kilmeade
Źródło: Roy Rochlin/Getty Images

34-letni domniemany zabójca wielokrotnie był skazywany za łamanie prawa. Jego matka w rozmowie z lokalną telewizją powiedziała, że był on w przeszłości przymusowo umieszczony w szpitalu i zdiagnozowano u niego schizofrenię.

Po zabójstwie młodej Ukrainki prezydent chce kary śmierci dla sprawcy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po zabójstwie młodej Ukrainki prezydent chce kary śmierci dla sprawcy

Jak zauważyła stacja CNN, wpis z nagraniem tych słów prezentera osiągnęło w serwisie X ponad 20 milionów wyświetleń. "Komentatorzy natychmiast zaapelowali do konserwatywnej stacji, która słynie z tego, że niemal nigdy nie przeprasza, o podjęcie działań przeciwko Kilmeade'owi" - przekazała CNN.

Głos w sprawie zabrali także politycy. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom udostępnił nagranie z wypowiedzią Kilmeade'a i zacytował werset z Księgi Przysłów Starego Testamentu: "Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku".

Brian Kilmeade przeprasza

Kilmeade odniósł się do swoich słów w trakcie niedzielnego łączenia ze stacją. - Przepraszam za tę skrajnie okrutną uwagę - powiedział.

- Jestem oczywiście świadom tego, że nie wszystkie bezdomne osoby z chorobami psychicznymi zachowują się tak, jak sprawca (zabójstwa - red.) w Karolinie Północnej i że wiele bezdomnych zasługuje na naszą empatię i współczucie - mówił.

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Roy Rochlin/Getty Images

