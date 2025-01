"Dopiero przelatując śmigłowcem, zobaczyłem rozmiar tego wszystkiego". Trump w Kalifornii

Prezydent USA Donald Trump odwiedził zniszczone pożarami Los Angeles. - Dopiero kiedy zobaczy się to wszystko na własne oczy, można pojąć, jak trudna jest sytuacja, jak niszczycielski jest to żywioł - przyznał. Nowy prezydent nie jest zadowolony z funkcjonowania Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego i zapowiedział rozwiązanie lub zreformowanie agencji.

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwiedził ze swoją żoną Melanią Trump dzielnicę Pacific Palisades w Los Angeles, by obejrzeć zniszczenia spowodowane przez katastrofalne pożary.

- Dopiero kiedy zobaczy się to wszystko na własne oczy, można pojąć, jak trudna jest sytuacja, jak niszczycielski jest to żywioł. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Widziałem wiele złych rzeczy w telewizji, ale dopiero przelatując śmigłowcem, zobaczyłem rozmiar tego wszystkiego. Wszystko jest spalone. To niewiarygodne, naprawdę wszystko spalone - przyznał Trump.