Ponad 350 rabinów podpisało się pod sprzeciwem wobec "moralnie odrażających" planów Trumpa

- Naszym przesłaniem do Palestyńczyków jest to, że nie są sami, nasza uwaga nie słabnie i jesteśmy ze wszystkich sił zaangażowani w walkę o powstrzymanie czystek etnicznych w Strefie Gazy - kontynuował. Jak podkreślił, "budujące" było to, że tak wiele osób różnych wyznań okazało swoje wsparcie dla akcji.

W komunikacie prasowym, który towarzyszy afiszowi, Toba Spitzer, rabinka kongregacji Dorshei Tzedek w Newton w stanie Massachusetts, stwierdziła z kolei, że "niezwykle ważne jest, abyśmy my, społeczność amerykańskich Żydów, przyłączyli się do głosów wszystkich tych, którzy odrzucają ten podstępny plan".

"Marzenie Hitlera o uczynieniu Niemiec 'Judenrein', 'oczyszczonych z Żydów', doprowadziło do rzezi naszego ludu" - czytamy w dalszej części. "Wiemy tak samo dobrze, jak wszyscy inni, do jakiej skali przemocy mogą prowadzić tego rodzaju fantazje. Czas, aby zawieszenie broni stało się trwałe, by sprowadzić wszystkich zakładników do domu i by połączyć siły na rzecz odbudowy Strefy Gazy dla dobra ludzi, którzy tam mieszkają" - brzmi dalsza część oświadczenia.