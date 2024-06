W trakcie interwencji wyciągnął replikę broni. 13-latek zastrzelony przez policjanta

Funkcjonariusz oddał w jego kierunku pojedynczy strzał "podczas szarpaniny na ziemi". Trafił go w klatkę piersiową. Według Williamsa policjanci udzielili nastolatkowi "natychmiastowej" pierwszej pomocy i przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł.

Policja opublikowała kilka filmów zarejestrowanych przez kamerki na mundurach funkcjonariuszy. Na jednym nagraniu policjant podchodzi do dwóch chłopców, z których jeden siedzi na rowerze. Chwilę później dołącza do niego dwóch innych funkcjonariuszy i zaczynają okrążać nastolatków. Następnie pierwszy funkcjonariusz pyta, czy mogą dokonać przeszukania, aby "upewnić się, że nie mają przy sobie broni". W tym momencie jeden z nastolatków zaczyna uciekać. Na spowolnionym materiale widać, że w trakcie biegu odwraca się, trzymając coś przypominającego pistolet. W tym momencie goniący go funkcjonariusz krzyczy "broń!" i powala chłopaka na ziemię - relacjonuje "New York Times". W trakcie szarpaniny pada strzał.