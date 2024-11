Były dziennikarz Fox News Pete Hegseth ma zostać sekretarzem obrony w nowej administracji Donalda Trumpa. Nominacja ta wywołała konsternację w Waszyngtonie. Niektórzy urzędnicy nie mieli pojęcia, kim jest Hegseth i przyjęli tę decyzję ze sporym zaskoczeniem. Zauważa się, że wybór Hegsetha może budzić niepokój wśród europejskich sojuszników z powodu jego stanowiska wobec NATO.

We wtorek Donald Trump ogłosił kolejne nominacje do swojej nowej administracji. Zapowiedział m.in., że szefem Pentagonu zostanie Pete Hegseth. "Pete spędził całe swoje życie, walcząc dla wojska i dla kraju. Pete jest twardy, inteligentny i szczerze wierzy w America First. Z Petem u steru wrogowie Ameryki będą musieli się strzec - nasza armia znowu będzie wielka, zaś Ameryka nigdy się nie ugnie" - napisał w wydanym oświadczeniu Trump.

Politico zauważa, że urzędnicy zajmujący się bezpieczeństwem oraz analitycy przygotowywali się na niespodzianki ze strony Trumpa po pierwszych czterech latach jego urzędowania, ale nawet mimo to ogłoszenie nominacji Hegsetha było dla nich całkowitym zaskoczeniem.

Pete Hegseth - kim jest?

Hegseth ma 44 lata, żonę i siedmioro dzieci. Urodził się w Minneapolis w Minnesocie, a obecnie mieszka w Tennessee. Jego pradziadkowie pochodzą z Norwegii. Ukończył uniwersytety Princeton i Harvard. Jest weteranem wojennym - służył w Afganistanie, Iraku oraz na Kubie. Działał też jako nieformalny doradca Trumpa w czasie jego prezydentury i poza nią. Bronił decyzji m.in. w sprawie odwilży z Koreą Północną. Miał zachęcać Trumpa do ułaskawienia niektórych amerykańskich żołnierzy oskarżonych o zbrodnie wojenne, wśród nich Eddiego Gallaghera, komandosa Navy SEAL. Gallagher był skazany za pozowanie do zdjęcia ze zwłokami 17-letniego bojownika Państwa Islamskiego, którego miał zasztyletować.

Hegseth najbardziej znany jest jednak jako prezenter prawicowej stacji Fox News, gdzie pracował przez 10 lat. Prowadził m.in. programy sylwestrowe, ale pełnił tam też rolę eksperta od wojskowości. Stacja przekazała, że jego umowa zakończyła się we wtorek.

W czerwcu dziennikarz wydał książkę "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free" ("Wojna przeciwko wojownikom: za kulisami zdrady ludzi, którzy strzegą naszej wolności") na temat problemów w amerykańskim wojsku, w której krytykuje m.in. politykę inkluzywności wobec kobiet, polityczną poprawność oraz biurokrację w Pentagonie.

Pete Hegseth Albin Lohr-Jones/EPA/PAP

Niedopuszczony do udziału w inauguracji Bidena

W swojej książce opisał też m.in. zdarzenie z 2021 roku, gdy jego jednostka została wyznaczona do pracy podczas inauguracji prezydentury Joe Bidena. On sam nie został dopuszczony do udziału w uroczystości z powodu, jak twierdził, religijnego tatuażu. - Kierownictwo mojej jednostki uznało mnie za ekstremistę lub białego nacjonalistę ze względu na tatuaż, który mam - powiedział w wywiadzie w Fox News, promując książkę. Dodał, że tatuaż ten to krzyż jerozolimski.

CNN przypomina, że dzień przed inauguracją Bidena Gwardia Narodowa rzeczywiście poinformowała o niedopuszczeniu dwunastu żołnierzy do wydarzenia po kontroli bezpieczeństwa, która miała na celu sprawdzenie, czy nie mają powiązań z grupami ekstremistycznymi. W tym samym roku Hegseth opuścił armię, bo jak twierdził, był wykluczany z powodu swoich politycznych i religijnych poglądów.

"NATOsceptyk", krytyk europejskich sojuszników

Reuters określa Hegsetha "NATOsceptykiem" i zauważa, że krytykował europejskich sojuszników za ich słabość. "Dlaczego Ameryka, 'numer alarmowy Europy' od ostatniego stulecia, miałaby słuchać obłudnych i bezsilnych narodów, proszących nas o uszanowanie przestarzałych i jednostronnych ustaleń o obronności, których już sami nie spełniają?" - pisał w swojej książce. "Być może, gdyby kraje NATO faktycznie stanęły na wysokości zadania w obronie własnej, ale tak się po prostu nie dzieje. Krzyczą o zasadach, patrosząc swoje wojsko i wołając do Ameryki o pomoc" - dodał.

Kulisy nominacji Hegsetha

Media zauważają, że nominacja Hegsetha zszokowała Waszyngton i zaskoczyła nawet część polityków z partii Trumpa. Oczekiwano bowiem, że republikanin mianuje kogoś z doświadczeniem w polityce obronnej. Tymczasem jeden z urzędników Departamentu Obrony stwierdził anonimowo w rozmowie z Reutersem, że 44-latek nie ma kwalifikacji na nawet dużo niższe stanowiska.

Inny z urzędników powiedział CNN, że "wszyscy są po prostu zaskoczeni", a kolejny dodał, że dowiedział się o możliwej nominacji dziennikarza zaledwie na kilka godzin wcześniej i podobnie jak wiele innych osób, nie wiedział, jak zareagować.

- Przyznaję, że jeszcze 20 minut temu nie wiedziałem, kim on jest - powiedział dziennikarzom demokrata, członek Komisji Sił Zbrojnych w Izbie Reprezentantów Adam Smith. - Z pewnością nie wydaje się, by miał jakiekolwiek doświadczenie w polityce Departamentu Obrony. Nie widzę żadnych dowodów, by miał jakiekolwiek relacje z naszymi zagranicznymi partnerami - dodał. Z kolei republikański senator Todd Young przyznał, że musi się dowiedzieć więcej na temat tego kandydata. - Nie wiem zbyt wiele o jego doświadczeniu i jego wizji, nie mogę się doczekać, by się dowiedzieć. Chcę dać wszystkim nominowanym przez prezydenta Trumpa uczciwą możliwość przedstawienia swoich kwalifikacji i wizji - powiedział. Z kolei senator republikanów Thom Tillis ocenił nominację jednym słowem: "interesująca".

Źródła CNN twierdzą, że prezydent elekt ma z Hegsethem wieloletnie relacje i zawsze uważał go za "inteligentnego" oraz był pod wrażeniem jego kariery. Trumpowi ma podobać się także, że jest on weteranem wojennym. Stacja wskazuje, że prawdopodobnie Trump widzi w nim osobę lojalną, a departament, którym ma on pokierować, jest tym, z którym podczas swojej pierwszej kadencji miał często burzliwe relacje. Chociażby mianowany przez niego na sekretarza obrony James Mattis podał się do dymisji w proteście po tym, jak Trump ogłosił wycofanie się USA z Syrii.

- Trump przywiązuje najwyższą wagę do lojalności. Wygląda na to, że jednym z głównych kryteriów jest to, jak dobrze ludzie bronią Donalda Trumpa w telewizji - ocenił tę nominację w rozmowie z Politico Eric Edelman, były podsekretarz obrony ds. politycznych za czasów George'a W. Busha.

Jeśli jego nominację zaakceptuje Senat, Hegseth, który ma niewielkie doświadczenie w zarządzaniu, będzie odpowiadał za 1,3 milona żołnierzy w czynnej służbie i prawie milion cywilów zatrudnionych w armii.

