Uratował siostrę, strzelając z procy do porywacza. 13-latek opowiedział, jak mu się to udało

Gdyby mnie tam nie było i gdybym nie usłyszał jej krzyku, już by jej nie było - opowiada Owen Burns z amerykańskiego stanu Michigan. 13-latek zyskał rozgłos po tym, jak używając procy, udaremnił próbę porwania swojej młodszej siostry. Po tygodniu opowiedział mediom o przebiegu całego zdarzenia, podczas którego zmusił porywacza do ucieczki.

Uratował siostrę, strzelając z procy

Mężczyzna, który usiłował porwać ośmiolatkę, został trafiony z procy oboma przedmiotami. Dostał nimi w głowę oraz klatkę piersiową, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. - Po prostu miałem szczęście. On był dużym celem, nie to, co puszka Pepsi - stwierdził 13-latek. - Gdyby mnie tam nie było i gdybym nie usłyszał jej krzyku, już by jej nie było - dodał.