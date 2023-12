Antroboty pomagają, ale nie wiadomo dlaczego

Czy to roboty, zwierzęta, a może maszyny? Takie pytania nie służą sprawie, powinniśmy wyjść ponad to - mówi Michael Levin, profesor biologii na jednej z uczelni w stanie Massachusetts (USA). Wraz ze swoim zespołem opracował metodę stworzenia mikroskopijnych robotów na bazie ludzkich komórek pozyskanych z tchawicy. Zdaniem naukowców cytowanych przez CNN, to kolejny krok w kierunku wykorzystania mikrorobotów w medycynie.