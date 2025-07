Policja w Kalifornii. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Do tragicznego wypadku doszło podczas nocnej zmiany w jednej z kalifornijskich fabryk.

Nie wiadomo, dlaczego maszyna do mielenia mięsa włączyła się.

Według policji nic nie wskazuje, by doszło do przestępstwa.

Policja z Vernon informuje, że trwa śledztwo w sprawie śmierci młodego mężczyzny, który zginął w niedzielę podczas pracy w fabryce przetwórstwa spożywczego w Vernon w Kalifornii. Podczas nocnej zmiany w zakładzie firmy Tina's Burritos 19-latek czyścił maszynę do mielenia mięsa. - W trakcie pracy maszyna uruchomiła się i wciągnęła go do środka - przekazał stacji ABC6 sierżant Daniel Onopa z policji w Vernon.

Wciągnięty przez maszynę do mielenia mięsa

Według informacji funkcjonariuszy pracownicy fabryki usłyszeli krzyk i próbowali natychmiast wyłączyć sprzęt, ale nie udało im się to. Wówczas jedna z osób na miejscu zadzwoniła po pomoc. Po przybyciu na miejsce służb było jednak za późno na ratunek. Z maszyny wydobyto ciało mężczyzny. Nie wiadomo, dlaczego maszyna uruchomiła się podczas czyszczenia, wyjaśnić to ma dochodzenie.

Sierżant Daniel Onopa przyznał w rozmowie ze stacją, że nic nie wskazuje, by doszło do przestępstwa, i według służb był to tragiczny wypadek. Zbadaniem szczegółów śmierci nastolatka zajął się również kalifornijski Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Fabryka Tina's Burritos nie wydała dotąd żadnego oświadczenia w sprawie wypadku.