Studenci zostali zadźgani we własnych łóżkach. Zabójca od blisko miesiąca jest na wolności, policja ma nowy trop

Minął niemal miesiąc, od kiedy policja z miasta Moscow w amerykańskim stanie Idaho odnalazła ciała czwórki studentów. Zostali zadźgani, gdy leżeli we własnych łóżkach. Do dziś nie udało się odnaleźć sprawcy, ani nawet wskazać podejrzanego. Śledczy wpadli jednak na nowy trop.

Nowy trop policji

Ostatnie godziny życia studentów

W toku śledztwa policja ustaliła, jak prawdopodobnie wyglądały ostatnie godziny życia zamordowanej czwórki studentów. Z ustaleń wynika, że wszystkie cztery ofiary wyszły w sobotę wieczorem z domu - para na imprezę, a pozostałe dwie kobiety do baru w mieście - ale wróciły do domu przed godziną 2 w nocy i poszły spać.

Na nagraniu z monitoringu z ciężarówki sprzedającej jedzenie na wynos na głównej ulicy Moscow widać, jak Madison Mogen i Kaylee Goncalves robią zdjęcia telefonami i rozmawiają z przyjaciółmi, potem wezwały taksówkę. Detektywi sprawdzili kierowcę auta, który zabrał studentki do domu. Nic nie wskazuje na to, by był on zamieszany w to przestępstwo.