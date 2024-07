"Zamknij się, Gaetz". Gorąco na konwencji republikanów

Członek Izby Reprezentantów Matt Gaetz próbował we wtorek zakłócić wywiad, którego udzielał były spiker izby Kevin McCarthy. Do zdarzenia doszło podczas konwencji Partii Republikańskiej, do której należą obydwaj politycy. Jest to kolejna odsłona konfliktu między nimi.

Czwartek jest ostatnim dniem konwencji Partii Republikańskiej w Milwaukee. Podczas wydarzenia we wtorek rozgorzał konflikt między dwoma członkami ugrupowania - byłym spikerem Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym i kongresmenem Mattem Gaetzem.

Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych widać, jak Gaetz podchodzi do McCarthy'ego, który udziela wywiadu na sali, gdzie odbywa się konwencja. - Którego wieczora będziesz przemawiał? Czy będziesz przemawiał dziś wieczorem? - wykrzykuje prowokacyjnie w kierunku byłego spikera. - Gdybyś wszedł na scenę, zostałbyś wygwizdany - dodaje.

Na zaczepki wobec McCarthy'ego zareagował stojący za Gaetzem mężczyzna. - Zamknij się, Gaetz. Nie bądź dupkiem - mówi. Po krótkiej wymianie zdań Gaetz oddala się.

Rozwiń

Matt Gaetz PAP/EPA/JUSTIN LANE

Gaetz vs. McCarthy

McCarthy zapytany późnej o incydent zasugerował, że Gaetz jest na niego zły za to, że ten nie wstrzymał kongresowego dochodzenia przeciwko Gaetzowi. Przedstawiciel radykalnego skrzydła Partii Republikańskiej i bliski sojusznik Donalda Trumpa oskarżany jest o to, że zapłacił 17-latce za seks. Gaetz stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom.

Były spiker Izby Reprezentantów powiedział NBC News, że "przyszedł do mnie, by spróbować mnie wykorzystać do zatrzymania dochodzenia przed komisją etyki". - To jest nielegalne. Nie postępuję tak - tłumaczył.

Komisja ds. etyki Izby Reprezentantów ogłosiła w zeszłym miesiącu, że kontynuuje dochodzenie w sprawie kilku zarzutów przeciwko Gaetzowi. Chodzi m.in. o "niewłaściwe zachowania seksualne" oraz "wydawanie środków kampanijnych na prywatne cele".

Gaetz, sprzeciwiający się amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, był także autorem wniosku o odwołanie McCarthy'ego z funkcji spikera Izby Reprezentantów w listopadzie ubiegłego roku. Do odwołania spikera doszło wtedy po raz pierwszy w historii. Gaetz oskarżał McCarthy'ego o to, że zawarł "tajne porozumienie" z demokratami i prezydentem Joe Bidenem, by uchwalić dodatkowe środki na pomoc Ukrainie.

Autorka/Autor:ks/ft

Źródło: MSNBC, tvn24.pl