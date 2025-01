Czerwone światło od prezydenta dla samolotów z migrantami. Ostra reakcja Trumpa

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że polecił nałożenie 25-procentowego cła oraz szerokiej gamy sankcji wobec Kolumbii oraz tamtejszych urzędników i ich rodzin. Powodem była niezgoda kolumbijskiego prezydenta Gustavo Petro, by migranci byli deportowani wojskowymi samolotami.

Jak napisał amerykański prezydent we wpisie zamieszczonym na portalu Truth Social, decyzja "socjalistycznego prezydenta", który "już jest bardzo niepopularny wśród swojego narodu", naruszyła bezpieczeństwo narodowe i publiczne USA. W odwecie ogłosił szereg działań i sankcji przeciwko władzom w Bogocie.

Wśród nich jest 25-procentowe cło na wszystkie dobra importowane z Kolumbii , które ma wzrosnąć do 50 procent w ciągu tygodnia, zakaz wjazdu dla nieokreślonych przedstawicieli kolumbijskich władz i "sankcje wizowe dla wszystkich członków partii, rodzin i wspierających władze", zwiększone kontrole graniczne wobec kolumbijskich obywateli i towarów oraz sankcje bankowe i finansowe.

"Te środki to dopiero początek. Nie pozwolimy, aby kolumbijski rząd naruszył swoje zobowiązania prawne w zakresie przyjmowania i odsyłania przestępców, których zmusił do wkroczenia do Stanów Zjednoczonych" - zagroził Trump.