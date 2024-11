Marsz neonazistów w Ohio. Biały Dom o "obrzydliwym widowisku"

Grupa zamaskowanych mężczyzn przeszła w sobotę ulicami Columbus, stolicy Ohio, wykrzykując rasistowskie i antysemickie hasła. Część z nich niosła nazistowskie flagi. Przemarsz został ostro skrytykowany przez władze miasta i stanu. Biały Dom potępił demonstrację, określając ją mianem "wrogiej wobec wszystkiego, co reprezentują Stany Zjednoczone". W komunikacie wezwano do zjednoczenia się przeciwko obserwowanemu w USA wzrostowi antysemickiej retoryki i przemocy.

Do sprawy odniosły się lokalne i federalne władze. Burmistrz Columbus zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym potępił sobotnie zajście. "Społeczność Columbus zdecydowanie sprzeciwia się nienawiści i fanatyzmowi. Nie pozwolimy, by którykolwiek z naszych sąsiadów był zastraszany albo krzywdzony z powodu tego, kim jest, co wyznaje lub kogo kocha" - napisał na X Andrew Ginther. "Nie będziemy tolerować nienawiści w Ohio. (...) W tym stanie nie ma miejsca na nienawiść, fanatyzm, antysemityzm czy przemoc" - podkreślił gubernator Ohio, Mike DeWine.

Neonaziści przeszli ulicami Columbus, oświadczenie Białego Domu

Biały Dom wystosował w związku ze sprawą oświadczenie, w którym odniósł się do marszu jako do "obrzydliwego widowiska". "Prezydent Joe Biden brzydzi się nienawistną trucizną nazizmu, antysemityzmu i rasizmu, które są wrogie wobec wszystkiego, co reprezentują Stany Zjednoczone" - stwierdzono w treści przesłanego do mediów komunikatu. Wezwano do zjednoczenia się przeciwko obserwowanemu w Stanach Zjednoczonych wzrostowi antysemickiej retoryki i przemocy.