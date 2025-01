Nowy szef dyplomacji USA wybrał kierunek pierwszej podróży

Mianowany przez Donalda Trumpa na stanowisko sekretarza stanu USA Marco Rubio w przyszłym tygodniu wybierze się w pierwszą podróż zagraniczną. Poleci do Panamy i innych czterech państw Ameryki Łacińskiej - poinformowała w czwartek nowa rzeczniczka resortu dyplomacji Tammy Bruce.

Jak zapowiedziała, wizyta Rubio rozpocznie się w drugiej połowie przyszłego tygodnia i obejmie Panamę, Kostarykę, Salwador, Gwatemalę i Dominikanę . Do podróży dojdzie po tym, gdy prezydent Donald Trump w przemówieniu inauguracyjnym obiecał odebrać Panamie Kanał Panamski, twierdząc, że kraj ten oddał kontrolę nad przeprawą Chinom i sprzeniewierzył się umowie z USA.

Przez większość z tych państw przebiega szlak migracyjny prowadzący do USA. Z krajów Ameryki Środkowej pochodzi też większość nielegalnych imigrantów, przybywających do Stanów Zjednoczonych.

- Sygnalizuje to, jak poważnie podchodzi do tego (regionu - red.), ile on znaczy, jeśli chodzi o jego programy i zobowiązanie wobec narodu, a także - z pewnością - sprawy związane z agendą Trumpa - powiedziała rzeczniczka o decyzji Rubio.