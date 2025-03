USA mają rozważać zamknięcie części konsulatów w Europie. Wskazano kraje

Członkowie Departamentu Stanu rozważają możliwość zamknięcia w nadchodzących miesiącach kilkunastu amerykańskich konsulatów - informuje agencja Reutera. Zgodnie z jej ustaleniami plany mają koncentrować się wokół placówek w Europie Zachodniej. Na liście biur do potencjalnej likwidacji znalazły się siedziby w Bordeaux, Rennes, Lyonie i Strasburgu ( Francja ), w Lipsku, Hamburgu i Dusseldorfie ( Niemcy ) oraz we Florencji ( Włochy ). Do ewentualnego zamknięcia wytypowano też konsulat w Ponta Delgada na Azorach ( Portugalia ).

Redukcja liczby placówek wpisuje się w szereg szerzej zakrojonych działań na rzecz ograniczenia biurokracji i redukcji etatów federalnych, do których nawołują Donald Trump i Elon Musk. Jak jednak zauważa zaznajomione ze sprawą źródło agencji Reutera, mało prawdopodobnym jest, by zamknięcie relatywnie niewielkich siedzib, jakimi są niektóre z analizowanych placówek, przyniosło zauważalne oszczędności. - To po prostu pasuje do narracji o cięciach - ocenia informator.