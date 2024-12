Jest oskarżony o zabójstwo prezesa wielkiej firmy, szarpał się z policją

Oskarżony o zabójstwo szefa największej amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej 26-letni Luigi Mangione nie przyznaje się do winy. Policjanci znaleźli przy nim broń i manifest, w którym wyraża frustrację z powodu sposobu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Sam miał cierpieć na przewlekły ból pleców.

26-letni Mangione jest podejrzany o zastrzelenie w ubiegłą środę na Manhattanie Briana Thompsona - dyrektora generalnego UnitedHealthcare, która jest największą amerykańską firmą ubezpieczeniową. Został zatrzymany w Pensylwanii, zarzut morderstwa rozpoczyna proces ekstradycji do Nowego Jorku, który - według CNN - może potrwać dni lub tygodnie. W Nowym Jorku nie był wcześniej aresztowany.

W poniedziałek późnym wieczorem nowojorska prokuratura formalnie oskarżyła go o zamordowanie Thompsona. Mangione pozostaje w areszcie w Pensylwanii pod dotychczasowymi zarzutami posiadania nielegalnej broni palnej i wylegitymowania się policji sfałszowanymi dokumentami tożsamości.

Podczas przesłuchania mężczyźnie odmówiono możliwości zwolnienia za kaucją, co oznacza, że wróci do aresztu w stanowym zakładzie karnym Huntingdon w Pensylwanii, gdzie też będzie czekał na proces w sprawie ekstradycji.

Zgodnie z informacjami policji Mangione - absolwent prestiżowego uniwersytetu, z rodziny znanych agentów nieruchomości w stanie Maryland - miał przy sobie broń, z której prawdopodobnie strzelał do Thompsona.

- Niestety, nie możemy komentować doniesień dotyczących Luigiego Mangione. Wiemy tylko to, co przeczytaliśmy. Nasza rodzina jest zszokowana i zdruzgotana aresztowaniem Luigiego - pisał w mediach społecznościowych jego kuzyn Nino Mangione, republikanin z władz stanowych w Maryland.

Mangione podróżował po zabójstwie po Pensylwanii, z Filadelfii do Pittsburgha i Altoony. W tej ostatniej miejscowości został rozpoznany w poniedziałek rano w restauracji McDonald's.

Nie przyznaje się do winy

Jak opisuje BBC, Mangione podczas eskorty do sądu w Pensylwanii - gdzie odbywa się rozprawa ekstradycyjna - szarpał się z policjantami. Jego prawnik Thomas Dickey powiedział, że 26-latek będzie sprzeciwiał się przeniesieniu do Nowego Jorku i nie planuje przyznać się do winy.