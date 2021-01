Demokraci bliscy uzyskania kontroli nad Senatem

W dwóch "wyborczych dogrywkach" w Georgii o miejsca w Senacie USA demokraci są bliscy wygrania. Oznaczałoby to przejęcie kontroli izbą wyższą amerykańskiego parlamentu, w której do tej pory dominowali republikanie.

W związku z tym, że do przeliczenia zostały przeważnie karty wyborcze z aglomeracji Atlanty, bastionu Partii Demokratycznej, media w USA zgodnie uznają, że obaj kandydaci tego ugrupowania są bliscy wygranej. Dziennik "New York Times" daje ponad 95 procent szans na wyborcze zwycięstwo Warnocka i Ossoffa.

Wyborcza niepewność w Georgii

Nie jest wiadomo, czy wszystkie głosy w Georgii zostaną zliczone w nocy z wtorku na środę czasu miejscowego, a pozostały zarówno pakiety z głosowania wczesnego oraz karty wyborcze oddane w lokalach we wtorek. Prawdopodobnie na ogłoszenie wygranych przyjdzie poczekać do środy. Istnieje szansa, że proces się przedłuży, gdyż wiele wskazuje, że różnica miedzy Perdue a Ossoffem będzie mniejsza niż pół punktu procentowego, co oznaczać będzie możliwość wnioskowania o ponowne przeliczanie głosów.