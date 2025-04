Władze USA kazały natychmiast wyjechać ukraińskim uchodźcom. Przez pomyłkę

Miejsce uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie Źródło: Reuters

Część ukraińskich uchodźców w USA dostała wiadomość, że ich status imigracyjny został anulowany. "Jeśli natychmiast nie opuścisz Stanów Zjednoczonych, będziesz podlegać potencjalnym działaniom organów ścigania" - brzmiał fragment wiadomości. Amerykańskie władze sprostowały niedługo później, że ostrzeżenia te zostały wysłane przez pomyłkę.

Kluczowe Fakty Administracja Joe Bidena po ataku Rosji na Ukrainę umożliwiła około 240 tys. ukraińskim uchodźcom na legalny pobyt i pracę w USA.

Nie wiadomo, ile dokładnie osób dostało omyłkowe wezwania do "natychmiastowego" opuszczenia Stanów Zjednoczonych.

Incydent zbiegł się z zapowiedziami masowych deportacji ze strony administracji Donalda Trumpa.

Wiadomość została rozesłana do części z ok. 240 tys. ukraińskich uchodźców, którzy przebywają w USA legalnie w ramach programu Uniting for Ukraine (U4U). W miesiącach po rosyjskiej inwazji na Ukrainę zostali oni przyjęci przez administrację Joe Bidena na mocy prawa zwolnienia warunkowego, które pozwala urzędnikom na oferowanie migrantom ze względów humanitarnych tymczasowych pozwoleń na pracę oraz ochrony przed deportacją.

"Jeśli natychmiast nie opuścisz Stanów Zjednoczonych, będziesz podlegać potencjalnym działaniom organów ścigania, które doprowadzą do wydalenia cię ze Stanów Zjednoczonych. DHS kończy twoje zwolnienie warunkowe. Nie próbuj pozostawać w Stanach Zjednoczonych, rząd federalny i tak cię znajdzie" - brzmiał email, który w czwartek dotarł do wielu tych Ukraińców. W dalszej części precyzowano, że osoby, które otrzymały tę wiadomość, mają 7 dni na opuszczenie USA.

Wezwani do opuszczenia USA "przez pomyłkę"

Nie poinformowano, ile dokładnie osób otrzymało błędną wiadomość z wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia Stanów Zjednoczonych. Jednak Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) wyjaśnił dzień później w oświadczeniu, że email ten został wysłany na skutek błędu. "Wiadomość została wysłana przez pomyłkę do niektórych Ukraińców w ramach programu U4U" - czytamy. Jak dodano, program U4U nie został skasowany.

Stacja CBS podaje, że w piątek DHS wysłała do adresatów pierwszej wiadomości kolejnego maila, w którym poinformowała o swojej pomyłce. "Otrzymałeś wiadomość e-mail zatytułowaną: 'Zawiadomienie o zakończeniu zwolnienia warunkowego'. Departament Bezpieczeństwa Krajowego wysłał do Ciebie tę wiadomość e-mail przez pomyłkę. Nie zostaną podjęte żadne działania w związku z Twoim zwolnieniem warunkowym" - brzmiała wiadomość.

"Przerażający mail"

Agencja Reutera przytacza wypowiedź anonimowej Ukrainki, która "nie mogła normalnie oddychać i kontrolować płaczu" po otrzymaniu wiadomości nakazującej jej opuszczenie USA. Jak zaznaczyła, odnowiła swój status imigracyjny w sierpniu 2024 roku i powiedziano jej, że jest ważny przez kolejne dwa lata. "To bardzo przerażający e-mail. Wszystkie rodziny, którymi się opiekujemy, są w kompletnej panice" - stwierdziła Angela Boelens, prezes IA NICE, organizacji non-profit w Iowa, która sponsorowała dziesiątki Ukraińców w ramach programu U4U.

Jak przypominają media, Reuters w marcu informował, że administracja Donalda Trumpa planuje cofnąć tymczasowy status prawny około 240 tys. Ukraińców, którzy uciekli do USA przed zbrojną agresją Rosji.

