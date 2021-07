Wznowiono poszukiwania na Florydzie. Służby odnalazły kolejne dwa ciała

Służby straży pożarnej poinformowały w poniedziałek, że podczas wznowionego po krótkiej przerwie przeszukiwania rumowiska na Florydzie znaleziono kolejne cztery ciała. Liczba ofiar wzrosła tym samym do 28.

Kolejne ofiary

Kontrolowane wyburzenie

W celu wysadzenia budynku w sposób kontrolowany i niezagrażający pobliskim mieszkańcom, robotnicy umieścili niewielkie ładunki wybuchowe w elementach konstrukcji wciąż stojącego fragmentu apartamentowca Champlain Towers South. Jak podała agencja Reutera, mieszkańcy okolicznych budynków nie musieli być ewakuowani, jednak uprzedzono ich, by pozostali wewnątrz swych mieszkań i ze względu na kurz, nie uruchamiali klimatyzatorów.

Do częściowego zawalenia się budynku doszło w nocy z 23 na 24 czerwca. W wybudowanym w 1981 r., położonym tuż przy plaży apartamentowcu, było ponad 130 mieszkań. Jak podał "Washington Post", do zawalenia się 40-letniego domu doszło zaledwie dzień po tym, jak pomyślnie przeszedł on inspekcję budowlaną.