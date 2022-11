29-latka skazana na karę śmierci za zabicie kobiety i wycięcie z jej brzucha nienarodzonego dziecka

Drastyczne szczegóły zbrodni

Do zabójstwa doszło 9 października 2020 roku. Zabójczyni znała swoją ofiarę. Według oskarżenia, Parker udała się do domu Hancock w New Boston, 160 mil na północny wschód od Dallas. Tam wycięła z jej brzucha nienarodzone dziecko. "Ból, jaki musiała odczuwać Reagan, kiedy Taylor zaczęła ciąć jej brzuch od biodra do biodra… nie do opisania" – mówiła cytowana wcześniej przez media prokurator Lauren Richards. "Kiedy Taylor urodziła dziecko, a Reagan jeszcze żyła (...) to nie była szybka śmierć". Przypomniała też przysięgłym, że kobieta przed śmiercią została wielokrotnie uderzona w głowę.